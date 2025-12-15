快訊

判決書855頁…黎智英勾結外國勢力等3罪全部成立 判刑日待訂

任我政務顧問 陸宣布制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂（圖左）因出任我行政院顧問遭大陸制裁。圖為岩崎茂今年6月出席「台海防衛兵推」資料照，圖右為日本前海上自衛隊幕僚長武居智久。記者杜建重／攝影
日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂（圖左）因出任我行政院顧問遭大陸制裁。圖為岩崎茂今年6月出席「台海防衛兵推」資料照，圖右為日本前海上自衛隊幕僚長武居智久。記者杜建重／攝影

中日關係因台灣問題陷入僵局，大陸外交部15日上午發布對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂採取反制措施的決定。岩崎茂曾在今年3月出任獲行政院聘為政務顧問，近日曾傳出他受日相高市早苗台灣有事說」影響，已辭去顧問一職。

央視新聞報導，根據大陸外交部令第18號公布，岩崎茂公然同「台獨」分裂勢力勾連，嚴重違背「一個中國原則」和中日四個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

大陸外交部令第18號公布指，依據大陸「反外國制裁法」第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對岩崎茂採取以下反制措施：

一、凍結其在大陸境內的動產、不動產和其它各類財產；

二、禁止大陸境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；

三、對其不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

根據大陸外交部令第18號公布，本決定自2025年12月15日起施行。

