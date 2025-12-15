聽新聞
0:00 / 0:00
任我政務顧問 陸宣布制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂
中日關係因台灣問題陷入僵局，大陸外交部15日上午發布對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂採取反制措施的決定。岩崎茂曾在今年3月出任獲行政院聘為政務顧問，近日曾傳出他受日相高市早苗「台灣有事說」影響，已辭去顧問一職。
央視新聞報導，根據大陸外交部令第18號公布，岩崎茂公然同「台獨」分裂勢力勾連，嚴重違背「一個中國原則」和中日四個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。
大陸外交部令第18號公布指，依據大陸「反外國制裁法」第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對岩崎茂採取以下反制措施：
一、凍結其在大陸境內的動產、不動產和其它各類財產；
二、禁止大陸境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；
三、對其不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。
根據大陸外交部令第18號公布，本決定自2025年12月15日起施行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言