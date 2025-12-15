快訊

北市清潔隊員「1對3」殺2人 辯國民法官開庭在睡覺仍判24年定讞

判決書855頁…黎智英勾結外國勢力等3罪全部成立 判刑日待訂

任我政務顧問 陸宣布制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂

聽新聞
0:00 / 0:00

東京上野動物園兩貓熊下月回大陸 日本50多年首次沒有貓熊

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本將面臨50幾年來第一次全國沒有貓熊的情況。圖為民眾圍觀上野動物園的貓熊曉曉。歐新社
日本將面臨50幾年來第一次全國沒有貓熊的情況。圖為民眾圍觀上野動物園的貓熊曉曉。歐新社

日本上野動物園的雙胞胎貓熊曉曉及蕾蕾將依與中國大陸的協議，於明年1月下旬歸還給大陸。朝日新聞報導，中日緊張局勢持續，中方不太可能再租新的貓熊給日本，日本將面臨50幾年來第一次全國沒有貓熊的情況。央視報導有估算稱，曉曉和蕾蕾一年可以帶來超過300億日圓的經濟效益。

曉曉（雄性）、蕾蕾（䧳性）是2021年在上野動物園誕生的龍鳳胎，牠們的父母力力與真真去年9月已經回到大陸；牠們的姊姊香香更已於2023年2月被送還。

中日間以共同研究貓熊保育為宗旨，訂下出借貓熊的協議。曉曉及蕾蕾的出借期限至2026年2月，依東京都及中方交涉，要在出借期限1個月前返還。東京都近日會公布具體時程。

朝日報導，東京都希望中方再出借一對新的貓熊，但至少在曉曉及蕾蕾回中國之前，很難有新的貓熊再來日本。日相高市早苗在國會的台灣有事答辯，引發中方強烈反彈，採取一連串抵制日本的措施。相關人士告訴朝日，在這情況下不可能再借新的貓熊。

1972年中國大陸的貓熊首次出借到日本，至今日本借過30頭以上的貓熊。在日本誕生的貓熊包括和歌山飼育的4頭，今年6月歸還，剩上野動物園的曉曉及蕾蕾。牠們送回大陸以後，代表是1972年以來日本首次沒有飼育貓熊。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

點子農場／台日共生與共創

旅遊禁令滿月！日旅宿業者曝「影響有限」 大陸旅行社損失反而更大

南京大屠殺88周年 洪秀柱批高市早苗：毫無反省 點燃日軍國主義

2025日本年度漢字「熊」：熊出沒注意！侵襲民眾生命的熊害問題

相關新聞

任我政務顧問 陸宣布制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂

中日關係因台灣問題陷入僵局，大陸外交部15日上午發布對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂採取反制措施的決定。岩崎茂曾在今年3月...

東京上野動物園兩貓熊下月回大陸 日本50多年首次沒有貓熊

日本上野動物園的雙胞胎貓熊曉曉及蕾蕾將依與中國大陸的協議，於明年1月下旬歸還給大陸。朝日新聞報導，中日緊張局勢持續，中方...

海歸熊貓香香最圈粉 日本人組團飛四川「探親」

日本僅存一對熊貓、曉曉及蕾蕾返還中國大陸的日子逼近。專家指出，1972年日本獲贈第一對熊貓，日本人曾以珍奇異獸待之，直到...

兩國關係不睦／中資郵輪退出日航線 目的地轉向南韓

2026年新航季前夕，多家以中國為母港經營的郵輪公司均對日本航線做出調整，中資郵輪和渡輪已基本退出日本航線，以中國為母港...

中日下個衝突點 陸學者：警惕高市12月26日是否參拜靖國神社

中日關係在日本首相高市早苗11月7日發表「台灣有事」相關談話後急速惡化，上海國際問題研究院資深研究員、上海市日本學會顧問...

旅遊禁令滿月！日旅宿業者曝「影響有限」 大陸旅行社損失反而更大

日本首相高市早苗11月初的「台灣有事」相關發言，使中日緊張情勢再度升高，中國大陸也發出赴日旅遊自肅呼籲，至今過了1個月，原先外界預期日本觀光業恐將首當其衝，但日媒分析指出，實際承受較大衝擊的，反而是大陸旅行社及相關業者。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。