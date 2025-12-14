中日下個衝突點 陸學者：警惕高市12月26日是否參拜靖國神社

中日關係在日本首相高市早苗11月7日發表「台灣有事」相關談話後急速惡化，上海國際問題研究院資深研究員、上海市日本學會顧問吳寄南指出，高市早苗極有可能於12月26日前往靖國神社參拜，中國絕不能等閒視之。吳寄南並認為，目前日本國內的政治氛圍與「九一八」事變前頗為相似，中國必須密切關注當前日本掌權者的動向。

吳寄南近日接受大陸網路媒體《觀察者網》專訪時表示，高市早苗作為自民黨內極端右翼代表人物，自當選國會議員以來，幾乎每年都會在夏秋兩季參拜靖國神社。

吳寄南指出，高市早苗常以安倍晉三的繼承者自居，在許多方面都有模仿安倍的跡象。安倍2012年12月就任首相後，於次年12月26日參拜靖國神社，對中日關係造成嚴重衝擊。高市很可能採取類似策略：在上任初期便進行參拜，以此凝聚保守派選民的支持、取悅右翼勢力，然後再像安倍那樣，逐步嘗試修復與包括中國在內的亞洲國家的關係。

他認為，高市早苗極有可能選擇與安倍參拜同日，即12月26日，前往靖國神社。吳寄南這一判斷基於兩方面原因：

一、高市早苗可能認為自己在涉台等問題上的表態已激怒中方，不介意再借參拜進一步示強，後續再擺出對話姿態進行緩和；

二、這樣做既能鞏固她在右翼及保守選民中的支持基礎，也能對外展現其一貫的對華強硬姿態。

對於高市早苗為何會在此時對台灣問題作出明確表態，吳寄南表示，高市此舉，首先源於其一貫的政治理念與戰略野心。「作為自民黨內極端右翼勢力的代表人物，她始終將擺脫戰後秩序、實現大國迷夢視為自己的至高使命。」「她在台灣問題上作出如此出格、赤裸的表態，正是這種政治理念與戰略野心的流露」。

吳寄南稱，此外，高市以英國前首相柴契爾夫人為楷模，渴望青史留名，這進一步驅動了她的行為。

因此，吳寄南認為，高市早苗的言論並非偶然失言，也不僅僅代表她個人，而是反映了日本保守派政客深層的戰略焦慮與考量。高市改變了日本當權者迄今為止的戰略模糊政策，是一個重大動向，中國絕不能等閒視之，因為它動搖了中日關係的政治基礎。