快訊

NBA／「斑馬」復出強勢終結雷霆16連勝 馬刺挺進NBA盃冠軍戰

一餐吃不完也沒關係 營養師分享4種蔬菜最適合事前冷凍常備

聽新聞
0:00 / 0:00

中日下個衝突點 陸學者：警惕高市12月26日是否參拜靖國神社

聯合報／ 大陸中心／即時報導
上海市日本學會顧問吳寄南認為，高市早苗極有可能於12月26日前往靖國神社參拜。圖2014年8月15日二戰結束69周年紀念日當天，時為日本國會議員的高市早苗（左二）前往靖國神社祭拜戰爭死難者的資料照。 （美聯社）
上海市日本學會顧問吳寄南認為，高市早苗極有可能於12月26日前往靖國神社參拜。圖2014年8月15日二戰結束69周年紀念日當天，時為日本國會議員的高市早苗（左二）前往靖國神社祭拜戰爭死難者的資料照。 （美聯社）

中日關係在日本首相高市早苗11月7日發表「台灣有事」相關談話後急速惡化，上海國際問題研究院資深研究員、上海市日本學會顧問吳寄南指出，高市早苗極有可能於12月26日前往靖國神社參拜，中國絕不能等閒視之。吳寄南並認為，目前日本國內的政治氛圍與「九一八」事變前頗為相似，中國必須密切關注當前日本掌權者的動向。

吳寄南近日接受大陸網路媒體《觀察者網》專訪時表示，高市早苗作為自民黨內極端右翼代表人物，自當選國會議員以來，幾乎每年都會在夏秋兩季參拜靖國神社。

吳寄南指出，高市早苗常以安倍晉三的繼承者自居，在許多方面都有模仿安倍的跡象。安倍2012年12月就任首相後，於次年12月26日參拜靖國神社，對中日關係造成嚴重衝擊。高市很可能採取類似策略：在上任初期便進行參拜，以此凝聚保守派選民的支持、取悅右翼勢力，然後再像安倍那樣，逐步嘗試修復與包括中國在內的亞洲國家的關係。

他認為，高市早苗極有可能選擇與安倍參拜同日，即12月26日，前往靖國神社。吳寄南這一判斷基於兩方面原因：

一、高市早苗可能認為自己在涉台等問題上的表態已激怒中方，不介意再借參拜進一步示強，後續再擺出對話姿態進行緩和；

二、這樣做既能鞏固她在右翼及保守選民中的支持基礎，也能對外展現其一貫的對華強硬姿態。

對於高市早苗為何會在此時對台灣問題作出明確表態，吳寄南表示，高市此舉，首先源於其一貫的政治理念與戰略野心。「作為自民黨內極端右翼勢力的代表人物，她始終將擺脫戰後秩序、實現大國迷夢視為自己的至高使命。」「她在台灣問題上作出如此出格、赤裸的表態，正是這種政治理念與戰略野心的流露」。

吳寄南稱，此外，高市以英國前首相柴契爾夫人為楷模，渴望青史留名，這進一步驅動了她的行為。

因此，吳寄南認為，高市早苗的言論並非偶然失言，也不僅僅代表她個人，而是反映了日本保守派政客深層的戰略焦慮與考量。高市改變了日本當權者迄今為止的戰略模糊政策，是一個重大動向，中國絕不能等閒視之，因為它動搖了中日關係的政治基礎。

吳寄南並提到，很多有識之士認為，目前日本國內的政治氛圍與「九一八」事變前頗為相似：有人刻意煽動危機敘事，渲染日本正再次站在危機邊緣，將中國描繪成日本「前所未有的最大戰略挑戰」，同時強調俄羅斯、北韓乃至韓國對日本的「不友好」，從而鼓動日本「重新振作、奮力一搏」。因此他強調，中國必須密切關注當前日本掌權者的動向。

中國大陸正密切關注，日本首相高市早苗是否會在12月26日前往靖國神社參拜。（路透）
中國大陸正密切關注，日本首相高市早苗是否會在12月26日前往靖國神社參拜。（路透）

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

旅遊禁令滿月！日旅宿業者曝「影響有限」 大陸旅行社損失反而更大

南京大屠殺88周年 洪秀柱批高市早苗：毫無反省 點燃日軍國主義

2025日本年度漢字「熊」：熊出沒注意！侵襲民眾生命的熊害問題

中日關係緊張…日媒民調：近4成日本民眾支持高市「台灣有事」發言

相關新聞

中日下個衝突點 陸學者：警惕高市12月26日是否參拜靖國神社

中日關係在日本首相高市早苗11月7日發表「台灣有事」相關談話後急速惡化，上海國際問題研究院資深研究員、上海市日本學會顧問...

共軍戰機雷達照射「如槍口抵太陽穴」 自衛隊官員：若是美軍早反擊了

中共解放軍戰機6日對日本航空自衛隊的F-15戰機進行雷達照射一事，引發巨大震撼。事件距今超過一周，集英社Online訪問...

大陸遼寧艦太平洋密集演訓260次起降 日控「危險行為」向中提抗議

中日緊張關係仍未緩解，日本防衛省統合幕僚監部12日發布消息稱，發現中國海軍航艦「遼寧艦」6至12日在太平洋海域共實施了約...

中俄軍機首次同飛往東京 陸專家：對日執行常態化戰略巡航

讀賣新聞等日媒十三日引述幾位日本政府相關人士報導，中俄兩軍的轟炸機九日進行聯合空中戰略巡航，期間曾朝東京飛行。除了飛航路...

旅遊禁令滿月！日旅宿業者曝「影響有限」 大陸旅行社損失反而更大

日本首相高市早苗11月初的「台灣有事」相關發言，使中日緊張情勢再度升高，中國大陸也發出赴日旅遊自肅呼籲，至今過了1個月，原先外界預期日本觀光業恐將首當其衝，但日媒分析指出，實際承受較大衝擊的，反而是大陸旅行社及相關業者。

兩岸觀策／高市早苗一句話 壞了北京多年外交布局

11月7日，日本首相高市早苗在國會答辯時稱，「台灣有事」可能對日本構成「存立危機事態」，導致中日關係快速陷入2012年9月日本政府將釣魚台列嶼國有化後最嚴重的緊張對立。對於北京為何反應如此強烈，不斷將「小事化大」。綜合觀察過去幾年中國大陸外交作為，北京此次之所抓住高市早苗一句話大做文章，關鍵因素很可能是高市的一句話，壞了北京多年的外交部局。 

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。