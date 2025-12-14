旅遊禁令滿月！日旅宿業者曝「影響有限」 大陸旅行社損失反而更大

日本首相高市早苗11月初的「台灣有事」相關發言，使中日緊張情勢再度升高，中國大陸也發出赴日旅遊自肅呼籲，至今過了1個月，原先外界預期日本觀光業恐將首當其衝，但日媒分析指出，實際承受較大衝擊的，反而是大陸旅行社及相關業者。

《產經新聞》報導，過去接待大量訪日旅客的日本飯店與旅館，確實出現一波取消潮，不過不少住宿業者早已導入「事前付款」制度，成功降低旅費遭拖欠的風險。相較之下，大陸團客多半透過本國旅行社安排行程，一旦取消，最先蒙受損失的往往是中方業者。

日本旅遊業界人士指出，團體客取消帶來的財務風險本就較高，因此預付制度已逐漸成為主流。大型旅行社業者透露，多數套裝行程在簽約階段即收取費用，若以「旅客自身因素」取消，僅需部分退費即可，損失相對可控。

個人旅客方面，線上訂房平台多要求信用卡預先付款，使實際衝擊相當有限。都市型觀光區業者也表示，即使部分大陸旅客取消行程，歐美及東南亞旅客需求仍能迅速補上缺口。

日本全國性連鎖飯店業者直言，「就算大陸旅客的預約消失，也不至於造成太大問題。」京都嵐山地區的旅館業者則指出，即便在入住前一天遭取消，通常也能很快補進其他訂單。近畿地區一名旅館經營者分析，這波旅遊自肅真正受到重創的，是由大陸人經營的民宿，原因在於住宿費多透過大陸電子支付完成，對日本本地經濟貢獻有限。

不過，也有業者難以全身而退。京都市觀光協會透露，部分陸客拒絕支付取消費，日本住宿業者基於維持合作關係，只能選擇放棄追討。地方旅宿在取消後的補單能力，也明顯不如都市地區。

愛知縣蒲郡市「蒲郡飯店」董事竹內佳子表示，該飯店約7至8成住客來自大陸團客，自從大陸旅遊自肅發布後，超過2000人的團體訂單全數取消，不僅追討取消費困難，後續更完全沒有新的預約。她坦言，地方僅經營單一旅宿的業者，若遇上臨時取消，經營壓力將相當沉重。