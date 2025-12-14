大陸遼寧艦太平洋密集演訓260次起降 日控「危險行為」向中提抗議

中日緊張關係仍未緩解，日本防衛省統合幕僚監部12日發布消息稱，發現中國海軍航艦「遼寧艦」6至12日在太平洋海域共實施了約260次艦載戰機和直升機的起降訓練。日本政府稱這是「危險行為」，向中方提出了抗議。目前中方未有回應。

日本共同社報導，遼寧艦12日與導彈驅逐艦等一同從沖繩本島與宮古島之間向西北方向航行，駛離太平洋。

日本防衛省表示，遼寧艦6日從沖繩本島與宮古島之間南下赴太平洋，在反覆進行起降訓練的同時向東航行，8日抵達沖之鳥島以北海域。此後調整航向向西，經大東諸島以南駛向東海。6日，從遼寧艦起飛的殲-15戰機向為執行「對領空侵犯措施」任務而緊急升空的航空自衛隊F-15戰機進行了雷達照射。

日本內閣秘書長木原稔8日表示，日方會冷靜而堅定地作出回應，並繼續監視中國軍隊在日本周邊海域的動向。

大陸航艦打擊群近期在靠近日本的海域航行並舉行演練引發中日雙方唇槍舌戰。日本指中國遼寧號航艦艦載機殲-15於12月6日在沖繩島東南方向的國際海域，兩度對日本航空自衛隊F-15戰機進行雷達照射。戰機雷達用於導彈發射準備階段的火控以及對周圍的搜索。而中方則稱是日本干擾軍事演練，且演練事先已通報日方。