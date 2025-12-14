快訊

大陸遼寧艦太平洋密集演訓260次起降 日控「危險行為」向中提抗議

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
日本指控，6日在沖繩本島東南方向的公海上空，從共軍航空母艦遼寧艦上起飛的殲-15戰機向日本航空自衛隊F-15戰機進行了兩次雷達照射。圖為2024年10月下旬，遼寧艦編隊開展遠海實戰化訓練資料照。（中新社）
日本指控，6日在沖繩本島東南方向的公海上空，從共軍航空母艦遼寧艦上起飛的殲-15戰機向日本航空自衛隊F-15戰機進行了兩次雷達照射。圖為2024年10月下旬，遼寧艦編隊開展遠海實戰化訓練資料照。（中新社）

中日緊張關係仍未緩解，日本防衛省統合幕僚監部12日發布消息稱，發現中國海軍航艦「遼寧艦」6至12日在太平洋海域共實施了約260次艦載戰機和直升機的起降訓練。日本政府稱這是「危險行為」，向中方提出了抗議。目前中方未有回應。

日本共同社報導，遼寧艦12日與導彈驅逐艦等一同從沖繩本島與宮古島之間向西北方向航行，駛離太平洋。

日本防衛省表示，遼寧艦6日從沖繩本島與宮古島之間南下赴太平洋，在反覆進行起降訓練的同時向東航行，8日抵達沖之鳥島以北海域。此後調整航向向西，經大東諸島以南駛向東海。6日，從遼寧艦起飛的殲-15戰機向為執行「對領空侵犯措施」任務而緊急升空的航空自衛隊F-15戰機進行了雷達照射。

日本內閣秘書長木原稔8日表示，日方會冷靜而堅定地作出回應，並繼續監視中國軍隊在日本周邊海域的動向。

大陸航艦打擊群近期在靠近日本的海域航行並舉行演練引發中日雙方唇槍舌戰。日本指中國遼寧號航艦艦載機殲-15於12月6日在沖繩島東南方向的國際海域，兩度對日本航空自衛隊F-15戰機進行雷達照射。戰機雷達用於導彈發射準備階段的火控以及對周圍的搜索。而中方則稱是日本干擾軍事演練，且演練事先已通報日方。

中俄軍機首次同飛往東京 陸專家：對日執行常態化戰略巡航

讀賣新聞等日媒十三日引述幾位日本政府相關人士報導，中俄兩軍的轟炸機九日進行聯合空中戰略巡航，期間曾朝東京飛行。除了飛航路...

兩岸觀策／高市早苗一句話 壞了北京多年外交布局

11月7日，日本首相高市早苗在國會答辯時稱，「台灣有事」可能對日本構成「存立危機事態」，導致中日關係快速陷入2012年9月日本政府將釣魚台列嶼國有化後最嚴重的緊張對立。對於北京為何反應如此強烈，不斷將「小事化大」。綜合觀察過去幾年中國大陸外交作為，北京此次之所抓住高市早苗一句話大做文章，關鍵因素很可能是高市的一句話，壞了北京多年的外交部局。 

陸資郵輪 退出日本航線

中日關係緊張，多家以大陸為母港經營的郵輪公司均對涉日航線做出調整，陸資郵輪和輪渡基本退出日本航線，以大陸為母港的外資郵輪...

警告日本？學者分析遼寧號砲艦外交目的 快打快撤製造威懾

中國航艦遼寧號昨天結束7天演訓返航，學者分析，遼寧號此次在靠近日本離島的西太平洋演訓，意圖藉「砲艦外交」達成警告日本的目...

全面對抗代價大…從晶片到中日爭端 紐時：北京把美國逼到牆角？

美國總統川普近日重新開放部分高端晶片對華銷售，在中日涉台衝突上也未明顯「選邊站」，被外界解讀為中國已取得與美國競爭上的勝...

