陸資郵輪 退出日本航線

中日關係緊張，多家以大陸為母港經營的郵輪公司均對涉日航線做出調整，陸資郵輪和輪渡基本退出日本航線，以大陸為母港的外資郵輪也已跟進。一名上海郵輪港人士表示，如果明年一季度後中日關係仍沒有緩和，日本航線無法恢復，大陸母港郵輪的旅客數量也將明顯下降，各港口城市國際郵輪中心的建設進程將被大幅拖累。

綜合財新網、界面新聞報導，大陸央企郵輪經營平台華夏國際郵輪有限公司旗下的愛達郵輪十一月廿八日率先宣布取消今年十二月底至明年第一季的赴日航線，原本的日本目的地全部改為南韓；中日合資企業中日國際輪渡有限公司則已暫停中日班輪客運服務，原有航線將只經營貨運業務。

中遠海運集團和中國旅遊集團合資的星旅遠洋郵輪、天津東方國際郵輪等其他中資郵輪公司也先後宣布修改日本航線；招商局集團和歐洲維京遊輪合資設立的招商局維京遊輪有限公司旗下「伊敦號」，明年上半年主要在歐洲經營。這意味著所有中資郵輪均已基本退出日本航線。

以大陸為母港的外資郵輪方面，地中海郵輪榮耀號十二月十一日發布明年第一季航線變更通知，原本九條日本航線中有六條變更目的地為南韓，整個季度僅保留三個日本班次；皇家加勒比九日宣布的明年一至四月航線，原本廿條日本航線中有十三條變更目的地為南韓。

有郵輪行業知情人士表示，保留一部分日本班次是讓原本購買日本航線的旅客可以改簽至這些航次。由於日本是大陸郵輪旅客主要目的地，大部分旅客不會接受南韓航線，但全部退票又成本太高，改簽是一個比較平衡的應對方案。

大陸母港郵輪目的地在過去數十年來高度集中於日韓近海市場，航程多為三至五天短途航線，產品結構相對穩定。日本航線是大陸郵輪旅遊的最大目的地，客流占比接近一半。有郵輪方面經營人士表示，南韓對大陸遊客的吸引力普遍小於日本，而東南亞航線的受眾效果還有待驗證。