警告日本？學者分析遼寧號砲艦外交目的 快打快撤製造威懾

中國航艦遼寧號昨天結束7天演訓返航，學者分析，遼寧號此次在靠近日本離島的西太平洋演訓，意圖藉「砲艦外交」達成警告日本的目的，並展現對航艦「快打快撤」操作熟練度，但更多是「戰術展示」而非「戰略控場」，屬短時間製造政軍威懾信號。

日本防衛省統合幕僚監部昨天發布訊息，遼寧號、055型飛彈驅逐艦南昌號，052D型飛彈驅逐艦西寧號、開封號、901型綜合補給艦呼倫湖號昨天通過宮古海峽，往西北航向進入東海航行。遼寧號自6日上午由宮古海峽進入西太平洋後，艦載戰機與直升機自6日至12日，起降次數確認達到約260次。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑表示，12月初中國百艘艦艇在東亞海域集結，並以遼寧號通過宮古海峽進入靠近日本離島的西太平洋進行演訓，過程中還與日本自衛隊戰機交鋒，意圖藉「砲艦外交」達成警告日本的目的。

至於派遣遼寧號原因，林穎佑說明，根據商用衛星照片顯示，母港位於山東青島的遼寧號，1日時就在東海航行，中國另2艘航艦的母港都在海南。因此，由遼寧號實施對日本的砲艦外交，責任區劃分較為合理，艦上官兵對航線也較為熟悉，且遼寧號相對老舊，也不怕被各國偵蒐。

日本防衛大臣小泉進次郎7日凌晨指出，從遼寧號起飛的殲15戰機於6日下午及晚上，兩度在沖繩本島東南方的公海上空，對航空自衛隊F-15戰機進行間歇性的雷達照射。

林穎佑解讀，解放軍此次與日本自衛隊在空中的遭遇，是想透過一種傳遞警告、又不願意過分壓迫的方式，讓中日雙方都有台階下。

至於中國目前3艘航艦的可能運用方式，林穎佑分析，未來會以山東號、福建號為主力，遼寧號「因為實在太舊了」、角色不會吃重，可能只會做為威懾他國的用途，外交意涵大於軍事能力。鑑於中國也學習美國將航艦做為傳遞國家意志的工具，當中國海軍艦艇數量越來越多，未來利用砲艦外交的機會也會越多。

國安戰略學者、開南大學副校長陳文甲指出，遼寧號此次7天短期跨出第一島鏈的演訓，表面上展現解放軍對航艦「快打快撤」與高強度出動的操作熟練度，但其戰略意涵亦凸顯若干結構性限制。

陳文甲認為，遼寧號在此次航訓過程，密集放飛艦載機並高速機動，更多是「戰術展示」而非「戰略控場」，屬於短時間製造政治與軍事威懾信號，難以真正改變區域軍事均勢。

陳文甲強調，遼寧號此次出海演訓，雖然對日本、美國與周邊國家具有「警示、騷擾與測試」意涵，但也促使美日強化反潛、監控與聯合作戰，長期看未必有利於中國突破第一島鏈的戰略目標。