高市涉台答詢要點曝光 幕僚擬稿不含存亡危機事態

據日本政府公布的資料，日相高市早苗上月有關「台灣有事」的答詢，內閣官房事先準備的答辯要點不含「可能構成日本存亡危機事態」。日媒推測，她當時很可能是「臨場發揮」。

共同社報導，日本最大在野黨立憲民主黨籍眾議員、前外相岡田克也11月7日在眾議院質詢高市時詢問，「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）是否符合安全保障法制中可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。

高市當時回應，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。

高市當時的答詢引發中國強烈不滿與抗議，近日兩國關係因此急速降溫。

立憲民主黨參議員辻元清美，近日向日本政府提出質詢狀（質問主意書），詢問「高市當時的答詢內容是誰製作的」。她昨天晚間於社群平台X公布日本政府的回覆。

根據辻元在X公布的內容，高市的答詢要點由內閣官房（類似首相秘書處）所製作。

而日本政府公布的資料顯示，內閣官房事前準備的答詢要點記載「關於台灣相關問題，期待透過對話且和平地解決」、「怎樣的事態屬於存亡危機事態，日本政府會根據事態的個別具體狀況，綜合全部資訊下判斷」等。

而高市當時也是如此答詢，但是在質詢反覆交鋒之際，她說出，「無論怎麼看，這都有可能成為存亡危機事態的情況。」而內閣官房事前準備好的要點，並未包含這項表述。

立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥也在11月下旬的黨魁討論會批評高市此番回應，「是首相的獨斷專行」。她當時的言論被認為超出日本政府內部事先擬定的要點範疇。

辻元在X發文指出，「這顯示，當時的答辯是首相個人的見解，並非幕僚所寫的內容」。