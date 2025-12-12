共同社：中日韓衛生部長會議14日召開

快訊

中央社／ 台北12日電

中日關係緊張之際，共同社今天引述日本厚生勞動省報導，中日韓衛生部長會議將於14日在首爾召開，日本厚生勞動大臣上野賢一郎將出席，日本政府相關人士透露，中方擬派非部長級官員出席。

共同社上午披露了上述消息。日本首相高市早苗11月7日在國會答辯稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」以來，中日關係急速惡化，並廣泛影響兩國官方和民間交流，眾多行程或表演延後或喊停，包括中日韓三方文化部長級會議。

中日韓三方文化部長級會議原訂11月舉行，會議前夕，韓國文化部收到中國延後會議的通知。

對此，中國外交部發言人毛寧在例行記者會回應媒體表示，「日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民感情，挑戰戰後國際秩序，破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，導致舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備」。

高市早苗 台灣有事

