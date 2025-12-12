美日防長通話提雷達照射事件 同感「深刻擔憂」

日本防衛大臣小泉進次郎今天與美國戰爭部長赫格塞斯通話時，說明中國軍機向自衛隊戰機照射雷達事件，雙方一致認為中國軍方的行動「無助於地區和平與穩定」。

「日本經濟新聞」報導，兩人也針對中國軍方提高區域緊張局勢的行動「表示深刻擔憂」。

小泉在通話結束後告訴媒體上述內容。這是雷達照射事件於本月初發生之後，美日雙方首度舉行閣員級協商，這通電話為時約40分鐘。

小泉也表示，在電話中提到中國與俄羅斯的轟炸機在日本周邊共同飛行。小泉表示，已向美方傳達將持續在日本周邊警戒監視。

兩人也確認，將協調於明年初在美國召開雙邊防長會議。日方有意選在通常國會明年1月開議之前舉辦。

日方主張，中國航空母艦「遼寧號」的艦載機殲-15（J-15）本月6日在沖繩本島東南方公海上空，兩次對日本航空自衛隊F-15戰機間歇性照射雷達。當時，航空自衛隊F-15戰機為了防範領空遭入侵而緊急起飛。

日本航空自衛隊戰機與美軍兩架B-52戰略轟炸機本月10日在日本海上空訓練。這也是繼2024年12月以來，B-52轟炸機相隔1年被公布參與日美共同訓練。日本防衛省表示，這場演習是為了展現日美的嚇阻力。

在美軍轟炸機與日本戰機飛越日本海後，美國白宮11日表示，美國總統川普（Donald Trump）能同時與中國和日本維持「良好工作關係」。

小泉在雷達照射事件發生後，接連向志同道合的國家等說明狀況與強化合作，其中包含澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）與義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto），以及北大西洋公約組織（NATO，北約）秘書長呂特（Mark Rutte）等人。

另外，小泉也在電話中向赫格塞斯（Pete Hegseth）提到雙方合作以加強國防，並提及日本防衛省內部正在討論2025年度追加預算案與修改日本安全保障相關3文件。

白宮本月4日公布的2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告也提到，川普要求日本增加國防支出（防衛費）。

日本防衛省則說明，今天的通話「並沒有以特定金額為前提交涉」。