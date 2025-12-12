快訊

早上洗澡還是晚上？微生物與皮膚專家告訴你其實沒有標準答案

經典賽／日媒爆料山本由伸參賽已獲道奇同意 但朗希因傷史被擋下

疑「台灣之盾」能不能保衛全台 前參謀總長：沒人知道是什麼

聽新聞
0:00 / 0:00

不介入緊張 白宮：川普相信應與中保持良好工作關係 與日維持強健同盟

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
白宮新聞秘書李維特。(美聯社)
白宮新聞秘書李維特。(美聯社)

中日關係緊張，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）11日表示，美國總統川普相信美國應該與中國保持良好的工作關係，同時與日本維持非常強健的同盟。

中日緊張情勢持續升溫，中國近日更聯合俄羅斯軍方在日本周邊空域飛行，引發東京高度警戒。

根據路透報導，美國國務院發言人於美東時間9日深夜聲援日本，直言「中國行動不利於區域和平穩定」，強調美國對盟友日本的承諾堅定不移。這是美方首度就中國軍機以雷達鎖定自衛隊軍機發表批評。

白宮11日舉行記者會，有媒體詢問美方是否擔心中日之間爆發軍事衝突，以及美方會採取什麼樣的行動。

李維特表示，川普與新任日本首相高市早苗有非常好的關係；川普先前訪問亞洲時，非常高興與高市早苗見面；李維特說，兩人會面後有過幾次對話，並持續有互動。

李維特說，從美日領袖之間良好的個人關係和美日的貿易關係可證，日本是美國非常好的盟友。

李維特說，在中國方面，川普同樣與中國國家主席習近平有很好的工作關係；川普相信這樣的關係對美國有益。

李維特也說，川普相信美國應該與中國保持良好的工作關係，同時與日本維持非常強健的同盟關係。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

川普開放H200晶片輸中 薛瑞福：恐被逆向工程竊取技術

美參議員籲黃仁勳作證　說明川普售中H200決策

不願選邊？被問是否擔心中日爆發軍事衝突 白宮發言人這樣回應

美國啟動「川普金卡」簽證項目

相關新聞

不介入緊張 白宮：川普相信應與中保持良好工作關係 與日維持強健同盟

中日關係緊張，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）11日表示，美國總統川普相信美國應該與中國保持良好的...

美日防長通話！小泉說明陸軍機雷達照射事件 赫塞斯回應曝光

日本防衛大臣小泉進次郎12日與美國國防部長赫塞斯通話，說明解放軍軍機日前「斷斷續續」雷達照射日本航空自衛隊戰機照射雷達事...

高市「台灣有事」發言引發中日糾紛 在野黨公布答辯資料指為個人意見

日本首相高市早苗11月初在國會就「台灣有事」做出答辯，引發新一輪中日關係緊張。共同社報導，在野黨所公布的答辯資料顯示，她...

回應中俄15架軍機繞飛！美日戰機日本海聯合演訓 B-52轟炸機現身

路透報導，日本防衛省11日證實，美國2架具核武投射能力的B-52戰略轟炸機10日與日本戰機在日本海上空進行聯合演訓，此舉...

不願選邊？被問是否擔心中日爆發軍事衝突 白宮發言人這樣回應

在中國大陸與日本緊張局勢升高之際，美國川普政府11日試圖在安撫東京，以及避免與北京增加摩擦之間取得平衡，並強調與雙方維持...

中日關係惡化！中國旅客訂房數腰斬 大阪「有些飯店幾乎全空」

日本最近再次感受到中日關係惡化對觀光的衝擊。中國赴日旅客的飯店預訂量，最近幾個星期暴減超過五成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。