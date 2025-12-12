美日防長通話！小泉說明陸軍機雷達照射事件 赫塞斯回應曝光
日本防衛大臣小泉進次郎12日與美國國防部長赫塞斯通話，說明解放軍軍機日前「斷斷續續」雷達照射日本航空自衛隊戰機照射雷達事件。
共同社報導，小泉在會後記者會上轉述，赫塞斯對事件表達強烈關切，並指出「中國的行為不利於區域和平與穩定」。
根據法新社報導，日本防衛省表示：「雙方部長就印太地區日益嚴峻的安全情勢進行了坦率意見交換，包括12月6日中國軍機對自衛隊機進行雷達照射的事件。」聲明並表示：「雙方部長對任何升高區域緊張的行為表達嚴重關切，認為中國的行動不利於區域和平與穩定。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言