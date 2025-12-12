美日防長通話！小泉說明陸軍機雷達照射事件 赫塞斯回應曝光

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本防衛大臣小泉進次郎（右）10月29日會見訪問東京的美國國防部長赫塞斯（左）。路透
日本防衛大臣小泉進次郎（右）10月29日會見訪問東京的美國國防部長赫塞斯（左）。路透

日本防衛大臣小泉進次郎12日與美國國防部長赫塞斯通話，說明解放軍軍機日前「斷斷續續」雷達照射日本航空自衛隊戰機照射雷達事件。

共同社報導，小泉在會後記者會上轉述，赫塞斯對事件表達強烈關切，並指出「中國的行為不利於區域和平與穩定」。

根據法新社報導，日本防衛省表示：「雙方部長就印太地區日益嚴峻的安全情勢進行了坦率意見交換，包括12月6日中國軍機對自衛隊機進行雷達照射的事件。」聲明並表示：「雙方部長對任何升高區域緊張的行為表達嚴重關切，認為中國的行動不利於區域和平與穩定。」

