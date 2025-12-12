不願選邊？被問是否擔心中日爆發軍事衝突 白宮發言人這樣回應

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
白宮發言人李維特11日在舉行例行記者會時答覆提問。歐新社
白宮發言人李維特11日在舉行例行記者會時答覆提問。歐新社

在中國大陸與日本緊張局勢升高之際，美國川普政府11日試圖在安撫東京，以及避免與北京增加摩擦之間取得平衡，並強調與雙方維持良好關係的重要性。

日經亞洲報導，白宮發言人李維特被問及，美國是否擔心中日可能爆發軍事衝突，以及美方可能採取何種行動時，她表示，川普總統認為與中國國家主席習近平維持良好的工作關係「對我們國家是一件好事」，而他與日本首相高市早苗則「有著非常出色的關係」，並未正面回應當前的中日關係或美方可能的回應。

李維特說：「總統與日本新任首相關係非常好。」接著很快補充指出：「我們幾個月前去亞洲時，他很高興能與她會面，之後雙方也通了幾次電話。」她又說：「日本是美國的重要盟友，這點從他們的個人關係以及美日持續的貿易往來都能看出。」

她同時強調川普與習近平之間的個人關係，並表示：「總統與習主席也保持良好的工作關係，他認為這對我們國家是一件好事。」

