G7峰會邀習近平出席？ 日本要法國「謹慎處理」

法國總統馬克宏據報考慮邀請中國國家主席習近平出席明年在法國舉行的七大工業國集團（Ｇ７）峰會。對此，共同社報導，日本政府已向法國表達擔憂並盼謹慎處理。

共同社中文網引述多名日本政府相關人士報導，關於邀請習近平出席Ｇ７峰會的構想，日本政府已向擔任明年Ｇ７輪值主席國的法國表達擔憂。日方擔心，若基本價值觀不同的中國參加，將難以展開坦率討論。

此外，中方就涉及台灣發言反覆批評日本，「日方對中方的警惕情緒也是一大因素」。「若邀請習近平參加Ｇ７峰會，中方可能在各國領袖面前批評日本」。

Ｇ７峰會預計明年六月在法國艾維安巴恩舉行，主席國有邀請Ｇ７以外國家參加的權利。二○二三年Ｇ７廣島峰會時，日本政府曾邀請印度總理莫迪、時任南韓總統尹錫悅等領袖出席。

據外電報導，馬克宏考慮邀請習近平出席，已經與部分盟國進行磋商。