中日關係緊張…日媒民調：近4成日本民眾支持高市「台灣有事」發言

中央社／ 東京11日綜合外電報導
日本首相高市早苗。(路透)
日本首相高市早苗。(路透)

日本時事通信社（Jiji Press）今天公布民調顯示，近4成日本民眾支持首相高市早苗近期關於「台灣有事」的發言，該言論先前已引發中國強烈不滿。

高市早苗在11月7日的國會會議上表示，中國可能對台灣動武的情況可能構成日本的「存亡危機事態」，使日本得以行使集體自衛權。

時事通信社指出，在這次面訪民調中，39.5%的受訪者認為高市的發言「適當」，25.4%持相反看法，35.1%的受訪者表示無法判斷或不知道。

上述言論引發中國強烈反彈，兩國關係迅速降溫。

在本次時事通信社調查中，在支持高市內閣的受訪者中，53.7%認為高市的發言恰當，遠高於認為不恰當的17.1%。

