快訊

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

北海道2000條沙丁魚擱淺當夜青森外海強震 網友熱議：莫非地震前兆

回應中俄15架軍機繞飛！美日戰機日本海聯合演訓 B-52轟炸機現身

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本防衛省11日證實，美國出動2架具核武投射能力的B-52轟炸機（圖中下方1架）與日本自衛隊的2架F-15戰機，在日本海上空進行聯合演訓。法新社
日本防衛省11日證實，美國出動2架具核武投射能力的B-52轟炸機（圖中下方1架）與日本自衛隊的2架F-15戰機，在日本海上空進行聯合演訓。法新社

路透報導，日本防衛省11日證實，美國2架具核武投射能力的B-52戰略轟炸機10日與日本戰機在日本海上空進行聯合演訓，此舉是在中國大陸與俄羅斯軍方近日於日本周邊展開聯合演訓之後，外界視為華府與東京的明確軍力展示。日本防衛大臣小泉進次郎10日晚間也與北約秘書長呂特及義大利防長視訊會談，就區域緊張升高表達「深切憂慮」，凸顯東京正尋求更廣泛國際社會的支持。

日本防衛省聲明，日美在此次行動中「重申堅決反對任何單方面以武力改變現狀的企圖」，並確認日本自衛隊與美軍的備戰態勢。

根據防衛省公布內容，參與飛行的包括美軍2架B-52轟炸機，以及自衛隊的3架F-35匿蹤戰機與3架F-15制空戰機。這是自中國上周開始在區域內進行演訓以來，美國首次展現軍力。

中俄軍方9日在日本周邊實施長距離聯合巡航，一度有多達15架中俄軍機同時行動繞飛日本，航空自衛隊緊急升空應對。日本表示此舉「明顯在對日本示威」，對日本國家安全構成重大威脅。事後美方首度就中國軍機以雷達照射日本軍機一事發表聲明，批評中國行動不力於區域和平，這是日中爭端升溫以來首度公開聲援日本。

另一方面，日本防衛大臣小泉進次郎10日晚間與北約秘書長呂特、義大利防長克羅塞托（Guido Crosetto）舉行視訊會談，會中就中俄引發的安全緊張情勢表達「深切憂慮」。

防衛省在另一項聲明中指出，日本將確認加強與呂特及克羅塞托合作，並重申對相關發展將採取「冷靜且堅定」的回應立場。這顯示日方正尋求更廣泛國際社會的支持。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

【重磅快評】敬謹面對災難才能期待減災

日本冬季限定3大奇景 玩樂住房攻略看樂天旅遊

日利率飆漲 推升償債成本

日本又傳地震 本州東海岸規模5.7

相關新聞

原因與上個月不同…陸外交部再提醒「中國公民近期避免前往日本」

上月中旬大陸外交部指因為治安、「日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論」原因，呼籲中國公民近期避免前往日本，11日再次做出相...

回應中俄15架軍機繞飛！美日戰機日本海聯合演訓 B-52轟炸機現身

路透報導，日本防衛省11日證實，美國2架具核武投射能力的B-52戰略轟炸機10日與日本戰機在日本海上空進行聯合演訓，此舉...

馬克宏擬邀習近平出席G7峰會 日本盼法國謹慎

法國總統馬克宏據報考慮邀請中國國家主席習近平出席明年在法國舉行的G7峰會。對此，共同社報導，日本政府已向法國表達擔憂並盼...

中日關係仍緊張！時隔8天 中共在黃海南部海域再進行實彈射擊

據中國海事局網站消息，連雲港海事局發布航行警告，本周四（12月11日）上午8時至13時，黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁...

日中緊張 中國再宣布黃海部分海域實彈射擊

中日關係緊張之際，中國海事局網站公布，連雲港海事局發布航行警告，11日早上8時至下午1時，在黃海南部部分海域進行實彈射擊...

日相「台灣有事說」延燒 圖解中俄戰機6線包夾日本

受日本首相高市早苗「台灣有事說」影響，日中緊張情勢持續升高，日本指控中國戰機上周在演訓中以雷達照射日本戰機，9日中國大陸聯合俄羅斯軍方在日本周邊空域飛行，引發東京高度警戒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。