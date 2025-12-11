快訊

中日關係仍緊張！時隔8天 中共在黃海南部海域再進行實彈射擊

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
中共近期頻在黃海海域進行實彈射擊。（圖／取自中國軍網）
中共近期頻在黃海海域進行實彈射擊。（圖／取自中國軍網）

據中國海事局網站消息，連雲港海事局發布航行警告，本周四（12月11日）上午8時至13時，黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

上一次黃海南部部分海域進行射擊試驗的日程，是在11月26日至12月3日，亦由連雲港海事局發布航行警告，等於時隔8天後再度進行。

自11月7日，日相高市早苗在國會答詢提出「台灣有事」言論後，中日關係陷入惡化，共軍自11月中旬起接力在黃海中部、黃海南部、渤海海峽黃海北部部分海域進行實彈射擊。

除了12月11日在黃海南部部分海域的實彈射擊，大連海事局先前也發布航行警告，指12月7日下午4時至14日下午4時，渤海海峽黃海北部部分海域執行軍事任務，禁止駛入。

近期中共航母打擊群在靠近日本的海域航行、演練，雙方軍機在海上對峙。日方指控，遼寧號航母艦載機「殲-15」於12月6日在沖繩島東南方向的國際海域，2度向自衛隊的F-15戰鬥機進行雷達照射。

但9日大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」公布音檔稱，6日下午2點10分，遼寧艦航母編隊組織101艦進行1次通報，通報內容是「我編隊將按計畫組織艦載機飛行」，並指日本「照月號」驅逐艦透過無線電確認收到通報。

原因與上個月不同…陸外交部再提醒「中國公民近期避免前往日本」

上月中旬大陸外交部指因為治安、「日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論」原因，呼籲中國公民近期避免前往日本，11日再次做出相...

回應中俄15架軍機繞飛！美日戰機日本海聯合演訓 B-52轟炸機現身

路透報導，日本防衛省11日證實，美國2架具核武投射能力的B-52戰略轟炸機10日與日本戰機在日本海上空進行聯合演訓，此舉...

馬克宏擬邀習近平出席G7峰會 日本盼法國謹慎

法國總統馬克宏據報考慮邀請中國國家主席習近平出席明年在法國舉行的G7峰會。對此，共同社報導，日本政府已向法國表達擔憂並盼...

日相「台灣有事說」延燒 圖解中俄戰機6線包夾日本

受日本首相高市早苗「台灣有事說」影響，日中緊張情勢持續升高，日本指控中國戰機上周在演訓中以雷達照射日本戰機，9日中國大陸聯合俄羅斯軍方在日本周邊空域飛行，引發東京高度警戒。

