中日關係仍緊張！時隔8天 中共在黃海南部海域再進行實彈射擊

據中國海事局網站消息，連雲港海事局發布航行警告，本周四（12月11日）上午8時至13時，黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

上一次黃海南部部分海域進行射擊試驗的日程，是在11月26日至12月3日，亦由連雲港海事局發布航行警告，等於時隔8天後再度進行。

自11月7日，日相高市早苗在國會答詢提出「台灣有事」言論後，中日關係陷入惡化，共軍自11月中旬起接力在黃海中部、黃海南部、渤海海峽黃海北部部分海域進行實彈射擊。

除了12月11日在黃海南部部分海域的實彈射擊，大連海事局先前也發布航行警告，指12月7日下午4時至14日下午4時，渤海海峽黃海北部部分海域執行軍事任務，禁止駛入。

近期中共航母打擊群在靠近日本的海域航行、演練，雙方軍機在海上對峙。日方指控，遼寧號航母艦載機「殲-15」於12月6日在沖繩島東南方向的國際海域，2度向自衛隊的F-15戰鬥機進行雷達照射。

但9日大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」公布音檔稱，6日下午2點10分，遼寧艦航母編隊組織101艦進行1次通報，通報內容是「我編隊將按計畫組織艦載機飛行」，並指日本「照月號」驅逐艦透過無線電確認收到通報。