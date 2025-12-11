日中緊張 中國再宣布黃海部分海域實彈射擊
中日關係緊張之際，中國海事局網站公布，連雲港海事局發布航行警告，11日早上8時至下午1時，在黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。
連雲港海事局10日公布，雲航警92/25，黃海南部，12月11日早上8時至下午1時，在34-52.0N120-00.0E、34-52.0N 120-13.0E、34-44.0N 120-13.0E及34-44.0N 120-00.0E四點連線範圍內進行實彈射擊，禁止駛入。
該連線區域位於江蘇連雲港以東外海部分海域。
中日關係自11月7日日本首相高市早苗「台灣有事」說之後陷入緊張，雙方已僵持一個月。期間中國多次在黃海、渤海等部分區域發布實彈射擊警告，並且頻繁在主權爭議的釣魚台海域巡航。
本月6日更發生日本自衛隊戰機遭中國航艦遼寧號艦載機以雷達照射事件，引發日本抗議，雙方各執一詞，中日緊張持續升級。
