共軍連日巡航 賴總統指中方「行為非常不恰當」

解放軍軍機連日在日韓周邊執行軍事巡航和騷擾行動，賴清德總統昨在頒發亞洲民主人權獎前受訪，指中方行為「非常不恰當」，我國堅定反對用暴力或脅迫方式改變區域和平穩定。

賴總統說，這是非常不恰當的行為，我國堅定反對以暴力或脅迫方式，改變區域和平穩定的單邊行為；他呼籲中國要體現大國責任，和平無價，戰爭沒有贏家，和平要靠各方促成，中國同樣有責任。

民進黨昨舉行「民進黨青年局會員大會」，兼民進黨主席的賴清德總統、日本台灣交流協會代表片山和之皆與會。賴總統表示，日本青年局成員常是日本首相人選，民進黨未來重要幹部甚至總統，一定也是從青年局的人選出來。片山和之則說，目前日台關係可以說是歷史上最好狀態。

片山和之表示，日中對立加劇情況下，賴總統分享食用日本水產照片，台灣也撤銷與福島核電站事故相關的日本食品進口限制，這些行動令許多日本人感動，並強烈感受到日台情誼；隨著民進黨青年局成立，期待未來、特別是青年世代中，日台交流更頻繁，日台間信賴關係更牢固。

日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂今年三月獲行政院聘為政務顧問，傳出他受日本首相高市早苗「台灣有事說」影響，被中方施壓辭去顧問。政院昨未對施壓一事做出回應，僅稱希望岩崎茂持續為政府施政提供專業意見。據了解，岩崎茂目前仍是行政院政務顧問，並未因此辭去職務。

岩崎茂於二○一二年一月至二○一四年十月擔任統合幕僚長，相當於自衛隊最高指揮官。退役後擔任防衛大臣政策顧問，二○二三年更獲頒瑞寶大綬章，為日本安全保障領域重量級人物。這是首度有自衛隊高層退役將官擔任台灣官方職務。