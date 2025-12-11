聽新聞
雷達照射日機…陸方稱無可非議 提醒日方盟友勿被「帶節奏」
而就日本指控共軍「雷達照射」日機，大陸外交部發言人郭嘉昆昨天回應，共軍在有關海空域開展演訓活動，完全符合國際法和國際慣例，「相關操作專業規範，安全克制，無可非議」。
郭嘉昆說，「日方蓄意滋擾在先，造謠炒作在後，是這場鬧劇的策劃者和肇事方，必須承擔一切責任」，他更強調，「日本的盟友尤其要提高警惕，不被日方『帶節奏』」。
針對日本「再軍事化」，郭嘉昆表示，「呼籲所有愛好和平的國家警惕和阻止任何復活日本軍國主義的危險動向，共同維護二戰勝利成果」。
央視新聞昨下午報導，大陸海警2501艦艇編隊當日在釣魚台列嶼「領海內」巡航。這是近期中日緊張情勢升級以來，大陸海警第三度進入存主權爭議的釣魚台領海。第一次是在十一月十六日，第二次是十二月二日，當時大陸海警對日本漁船進行驅逐，並與日方公務船對峙約三小時。
