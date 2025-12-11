聽新聞
0:00 / 0:00

美首度批中「不利區域和平」 高市盼盡早見川普

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
日本防衛省十日發布照片，顯示一架中國殲16戰機（左）和一架俄國Tu-95轟炸機（右）九日在日本附近空域飛行。（法新社）
日本防衛省十日發布照片，顯示一架中國殲16戰機（左）和一架俄國Tu-95轟炸機（右）九日在日本附近空域飛行。（法新社）

日本指控中國戰機上周在演訓中以雷達照射日本戰機，美國九日首度就此批評中國，美國國務院發言人表示，「中國的行動不利於區域和平穩定」。

路透報導，日中緊張情勢持續升高，中國近日更聯合俄羅斯軍方在日本周邊空域飛行，引發東京高度警戒。美國國務院發言人於美東時間九日深夜聲援日本，發表聲明說：「中國的行動不利於區域和平與穩定。美日同盟比以往更堅固、更團結。美國對盟友日本的承諾堅定不移，雙方就此事及其他議題保持密切聯繫。」日本內閣官房長官木原稔對此表示歡迎，稱美方的說法「展現出強健的美日同盟」。

日本首相高市早苗十日在眾議院預算委員會表達舉行日美領袖會談的強烈意願。鑒於有關「台灣有事」國會答詢引發日中對立，高市表示，「希望盡早」與美國總統川普會面。

日本首相高市早苗。 （歐新社）
日本首相高市早苗。 （歐新社）

關於在國會答詢中稱台灣有事有可能構成存亡危機事態而引發日中緊張，高市表示，「已通過直接會談和電話會談等，與川普詳細溝通」。關於今後的會談機會，她列舉親自訪美或在第三國舉行的方案。

日本經濟新聞報導，高市回答國民民主黨黨魁玉木雄一郎質詢時說：「無論是我前往華府，還是川普總統出訪海外，我都希望能盡早與他會面。」

日本自衛隊戰機六日兩度遭中國大陸航艦遼寧號艦載機以雷達照射，中方主張演訓前已通報日方，日機卻擅自闖入中方演訓區域，且中方軍機也發現日機雷達訊號。日本防衛大臣小泉進次郎十日在防衛省開臨時記者會，回應中方公布向日本通報演習的錄音，他表示「日方當時未獲得充分資訊」。

小泉說，「中國海軍艦艇六日曾向海上自衛隊的護衛艦通報飛行訓練將開始，但未事前通報訓練時間與揭示場所經緯度航空資訊，也未獲報提供給船舶的航行警報」。關於中方宣稱「同樣感知到日機雷達信號」，小泉否認，表示「航空自衛隊戰機向遼寧號艦載機使用雷達並非事實」。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

避免第3國介入？日媒：中國展開外交戰 以「正當化」武力犯台

陸海警持續施壓！再闖釣魚台領海巡航 中日外交風暴後第3次

中日關係緊張 美前亞太助卿：美應確保局勢不會失控

上海之後 濱崎步澳門演唱會也被取消

相關新聞

共軍連日巡航 賴總統指中方「行為非常不恰當」

解放軍軍機連日在日韓周邊執行軍事巡航和騷擾行動，賴清德總統昨在頒發亞洲民主人權獎前受訪，指中方行為「非常不恰當」，我國堅定反對用暴力或脅迫方式改變區域和平穩定。

雷達照射日機…陸方稱無可非議 提醒日方盟友勿被「帶節奏」

而就日本指控共軍「雷達照射」日機，大陸外交部發言人郭嘉昆昨天回應，共軍在有關海空域開展演訓活動，完全符合國際法和國際慣例，「相關操作專業規範，安全克制，無可非議」。

美首度批中「不利區域和平」 高市盼盡早見川普

日本指控中國戰機上周在演訓中以雷達照射日本戰機，美國九日首度就此批評中國，美國國務院發言人表示，「中國的行動不利於區域和平穩定」。

中俄軍機繞飛日本 日視為示威、戰機升空應對

路透報導，日本防衛省九日深夜宣布，中國大陸與俄羅斯軍方九日在日本周邊實施長距離聯合巡航，一度有多達十五架中俄軍機同時行動...

涉台言論發酵…日中關係持續緊張 高市早苗：希望儘早與川普會面

日本首相高市早苗今天在眾議院預算委員會表達舉行日美領袖會談的強烈意願。鑒於有關「台灣有事」國會答詢引發日中對立，她表示「...

陸海警持續施壓！再闖釣魚台領海巡航 中日外交風暴後第3次

央視新聞報導，大陸海警2501艦艇編隊10日在釣魚台「領海內」巡航。這是近期中日緊張情勢升級以來，大陸海警第3度闖入存在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。