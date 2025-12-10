中俄軍機繞飛日本 日視為示威、戰機升空應對

路透報導，日本防衛省九日深夜宣布，中國大陸與俄羅斯軍方九日在日本周邊實施長距離聯合巡航，一度有多達十五架中俄軍機同時行動繞飛日本，航空自衛隊緊急升空應對。日本表示此舉「明顯在對日本示威」，對日本國家安全構成重大威脅。

防衛省指出，二架具核攻擊能力的俄羅斯Tu—95轟炸機從日本海經對馬海峽與二架中國轟—六轟炸機會合後，從沖繩本島與宮古島之間，展開長距離共同飛行至四國外海的太平洋；途中還有八架中國殲—十六戰機加入伴飛。宮古海峽屬國際水域，但也是中國軍機頻繁通過的敏感空域。

產經新聞報導，當時中國航空母艦遼寧號正在日本周邊海域航行，這是中國航艦與中俄轟炸機首度同時出動，也是中俄軍機首度在四國南方上空聯合飛行。

同時，日本也偵測到俄軍在日本海上空另有動向，包括一架Ａ—50預警機及二架Su—30戰機。

日本防衛大臣小泉進次郎九日深夜在社群Ｘ發文公布中俄軍機行動航跡圖，表示俄羅斯與中國的聯合行動「顯然意在向我國示威，對日本國家安全構成重大威脅」。他說，航空自衛隊南西航空方面隊等單位戰機緊急升空，執行對領空侵犯的應對措施。

日本內閣官房長官木原稔表示，東京已「透過外交管道向中國和俄羅斯表達嚴重關切」。

南韓軍方九日也通報，當日中俄共九架軍機進入南韓防空識別區，南韓已向兩國駐首爾武官提出抗議。

俄媒引述俄羅斯國防部說法報導，這是一次例行演練，中俄在日本周邊聯合飛行持續約八小時，一些「外國戰機」伴隨。

大陸國防部十日回應稱，相關行動展示雙方共同應對地區安全挑戰、維護地區和平穩定的決心與能力。

大陸國防部九日晚間在官網通報，根據中俄兩軍年度合作計畫，當日雙方在東海、太平洋西部空域組織實施第十次聯合空中戰略巡航。

大陸國防部發言人張曉剛十日以「答記者問」表示，此次中俄聯合空中戰略巡航，是年度合作計畫內項目，展示雙方共同應對地區安全挑戰、維護地區和平穩定的決心與能力。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨日下午也重述這一說法。

央視昨晚指出，成體系的巡航兵力編成，與以往空中戰略巡航不同，這次共軍除轟—六K轟炸機和相應護航兵力外，還出動了空警—500A空中預警機，從而形成了「空中打擊、制空作戰、預警探測、指揮控制」等多要素組成相對完整的作戰體系，「威懾力更加強大，實戰意味更加突出」。

央視引述軍事評論員王明志說法稱，這次巡航時間點的選擇，「不僅向國際社會傳遞了兩國共同捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序的立場，而且也對個別國家的挑釁冒險行徑發出明確震懾信號」。