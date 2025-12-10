涉台言論發酵…日中關係持續緊張 高市早苗：希望儘早與川普會面

快訊

中央社／ 東京10日綜合外電報導
日本首相高市早苗。圖／法新社

日本首相高市早苗今天在眾議院預算委員會表達舉行日美領袖會談的強烈意願。鑒於有關「台灣有事」國會答詢引發日中對立，她表示「希望儘早會面」。

共同社報導，此舉被認為意在向加大對日施壓的中國展現日美的團結。

關於在國會答詢中稱台灣有事有可能構成存亡危機事態而引發的日中關係緊張，高市表示，「已通過直接會談和電話會談等與（美國總統）川普詳細溝通」。關於今後的會談機會，她列舉親自訪美或在第三國舉行的方案。

日本經濟新聞報導，高市回答國民民主黨黨魁玉木雄一郎質詢時表態指出：「無論是我前往華府，還是川普總統出訪海外時，我都希望能儘早與他會面。」

高市並表示，已向七大工業國集團（G7）各國領袖提供相關資訊並爭取支持。玉木雄一郎則針對高市回答表示：「沒有必要撤回。希望今後也繼續堅定闡述日本的立場。」

玉木稱中國正在發動資訊戰，呼籲進一步加強日美合作，並提議可以借明年1月舉行世界經濟論壇（WEF）年會（即達沃斯會議）的機會舉行日美領袖會談。

日本經濟新聞報導，惟因達沃斯會議通常與日本1月召開的例行國會日程衝突，日本首相往往難以出席。對此，玉木表示：「國會日程雖總是個問題，但我們會予以配合。」

