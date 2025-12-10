聽新聞
陸海警持續施壓！再闖釣魚台領海巡航 中日外交風暴後第3次
央視新聞報導，大陸海警2501艦艇編隊10日在釣魚台「領海內」巡航。這是近期中日緊張情勢升級以來，大陸海警第3度闖入存在主權爭議的釣魚台領海。
央視新聞報導，12月10日，大陸海警2501艦艇編隊在大陸釣魚島（我稱釣魚台、日稱尖閣諸島）領海內巡航，並稱這是大陸海警「依法開展的維權巡航活動」。
日相高市早苗「台灣有事」言論引爆外交風波以來，大陸海警迄今已3度進入釣魚台領海。第一次是在11月16日赴釣魚台領海巡航，第2次是在8天前的12月2日，當時大陸海警對日本漁船進行驅逐，並與日方公務船對峙了約3小時，陸方施壓明顯升級。
根據日本第11管區海上保安本部（那霸）統計，12月2日那次是大陸公務船今年第29次駛入釣魚台領海。針對陸方12月10日的行動，日方尚未發布相關監測聲明。
