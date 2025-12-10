快訊

日本指中俄空中戰略巡航是「國安威嚇」 陸國防部：展示維護和平能力

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中俄9日進行第10次聯合空中戰略巡航，日本防衛省表示，這是對其國家安全的威嚇，大陸國防部10日回應稱，這展示了維護地區和平的能力。圖為日本航空自衛隊拍攝到的解放軍轟-6K轟炸機。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）
中俄9日進行第10次聯合空中戰略巡航，日本防衛省表示，這是對其國家安全的威嚇，大陸國防部10日回應稱，這展示了維護地區和平的能力。圖為日本航空自衛隊拍攝到的解放軍轟-6K轟炸機。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

中共與俄羅斯9日出動轟炸機，在東海、太平洋西部空域進行第10次聯合空中戰略巡航，日本防衛省表示，這是對其國家安全的威嚇，是安全保障上的重大關切。大陸國防部10日回應稱，這是中俄年度合作計畫內項目，展示雙方共同應對地區安全挑戰、維護地區和平穩定的決心與能力。

大陸國防部9日晚間在官網通報，根據中俄兩軍年度合作計畫，12月9日，雙方在東海、太平洋西部空域組織實施第10次聯合空中戰略巡航。

值此中日緊張關係加劇，日本防衛省稱中俄飛機聯合飛行「是明確策劃了對日本的示威行動，是安全保障上的重大關切」。

對此，大陸國防部官網10日以發言人張曉剛名義發布答記者問，張曉剛指出，此次中俄聯合空中戰略巡航，是年度合作計畫內項目，展示雙方共同應對地區安全挑戰、維護地區和平穩定的決心與能力。

陸媒觀察者網報導，據日本防衛省統合幕僚監部消息，9日當天下午，從日本海飛來的俄轟炸機在東海與大陸轟炸機會合後，中俄通過沖繩本島和宮古島之間飛行至四國以東空域，這也是中俄轟炸機編隊首次抵達附近空域，距離東京約700公里。

日方指，中俄聯合空中巡航編隊，包括中方2架轟-6K轟炸機、8架殲-16戰鬥機，俄方則有2架圖-95轟炸機等。日本航空自衛隊戰機緊急升空應對。中俄飛機未侵犯日本領空。

報導稱，值得一提的是，日本防衛省9日繼續發佈遼寧艦航母戰鬥群動態，遼寧艦8日抵達北大東島以東約490公里處，繼而南下，開始繞行大東群島。這意味著中俄轟炸機編隊飛入遼寧艦所在海域，中俄轟炸機和航母部隊從3個方向包圍了琉球群島。

