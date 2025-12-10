雷達照射事件中方釋錄音 日指未收到演訓海空域通報

日本自衛隊戰機6日遭中國軍機以雷達照射，中國稱是日機擅自闖入中方演訓區域，中國官媒9日釋出向日本通報演訓的錄音，並發文指「日艦曾收到中方提示」。日方則表示，沒有接收到中國「提前通報訓練海空域」。

針對中方說法，日本防衛大臣小泉進次郎今天上午在防衛省召開臨時記者會表示，中方6日曾通知日本海上自衛隊護衛艦，指遼寧號艦載機將開始飛行訓練。但日方事前未接獲訓練時間與場所經緯度的航空資訊，中方也未提供給船舶等的航行警報。

中國央視旗下新媒體「玉淵譚天」9日晚間發文稱，「中方本次軍事訓練符合國際法和國際實踐，並且，中方提前向附近海域日艦進行了現場通報，日方軍艦通過無線電確認收到。」並在其官方微博釋出相關錄音。

該文章並列出時間線，6日，遼寧號航空母艦編隊通過宮古海峽組織艦載機飛行訓練。下午2時10分，遼寧號航艦編隊組織101艦進行一次通報，通報內容為「我編隊將按計劃組織艦載機飛行」。

文章稱，「日本照月號驅逐艦通過無線電確認收到我方通報」。

下午2時28分，遼寧號航艦編隊組織101艦再次進行通報，通報內容更加具體。「我編隊計劃組織艦載機飛行訓練，預計15時開始，持續時間約6小時，主要在航母以南區域。」

文章稱，隨後，「日方照月號驅逐艦再次通過無線電確認收到我方通報」。

「玉淵譚天」還在文中繪製模擬圖，稱日本飛機闖入中方劃設演訓區，也是提前告知的演訓海空域，最近距離中方飛機不到50公里。

文中並稱，「當前全球部分主流戰機的機載雷達對空探測距離都大於50公里」。日方進入中國演習區域，即自動進入中國雷達搜索範圍，自然可以感知到雷達搜索訊號。「我方飛機同樣感知到日機機載雷達信號。」

不過，小泉進次郎今天在記者會中，否認航空自衛隊的F-15戰機曾向遼寧號艦載機使用雷達。

日本內閣官房長官木原稔9日也表示，「即便出於搜索周邊等目的，也不會出現間歇性照射」。反駁中方「確保飛安」的主張。