聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國務院發言人於美東時間9日深夜聲援日本，直言「中國行動不利於區域和平穩定」，強調美國對盟友日本的承諾堅定不移。路透
美國國務院發言人於美東時間9日深夜聲援日本，直言「中國行動不利於區域和平穩定」，強調美國對盟友日本的承諾堅定不移。路透

路透報導，日中緊張情勢持續升溫，中國近日更聯合俄羅斯軍方在日本周邊空域飛行，引發東京高度警戒。美國國務院發言人於美東時間9日深夜聲援日本，直言「中國行動不利於區域和平穩定」，強調美國對盟友日本的承諾堅定不移。這是美方首度就中國軍機以雷達鎖定自衛隊軍機發表批評。

美國國務院發言人聲明：「中國的行動不利於區域和平與穩定。美日同盟比以往更堅固、更團結。美國對盟友日本的承諾堅定不移，雙方就此事及其他議題保持密切聯繫。」

日本內閣官房長官木原稔對此表示歡迎，稱美方的說法「展現出強健的美日同盟」。

這項聲明發布之際，日本防衛省9日宣布中俄軍方在日本周邊實施長距離聯合巡航。根據防衛省，當時一度有多達15架中俄軍機同時行動，航空自衛隊已緊急升空應對。日本防衛大臣小泉進次郎隨後也在X平台公布中俄行動航跡圖，並表示此舉「明顯在對日本示威」，構成嚴重的國家安全憂慮。

路透報導，日本自衛隊戰機6日兩度遭中國大陸航艦遼寧號艦載機以雷達照射，是近年來兩國之間最嚴重的軍事糾紛。自中日外交爭端開始以來，美國駐日大使葛拉斯多次發文力挺日本，但美國總統川普乃至華府高層始終保持沉默。

高市早苗 台灣有事

相關新聞

美國公開聲援日本！國務院發言人批「中國行動不利區域和平」

路透報導，日中緊張情勢持續升溫，中國近日更聯合俄羅斯軍方在日本周邊空域飛行，引發東京高度警戒。美國國務院發言人於美東時間...

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

路透報導，日本防衛省9日深夜宣布，中國大陸與俄羅斯軍方9日在日本周邊實施長距離聯合巡航，一度有多達15架中俄軍機同時行動...

高市「台灣有事」答辯引習近平憤怒 日經：甲午戰爭記憶牽動敏感神經

日本首相高市早苗11月在國會就「台灣有事」答辯後，中國大陸外交部副部長孫衛東「奉示」召見日本駐陸大使金杉憲治。官媒央視旗...

中日緊張之際…陸官媒：轟-6K赴東海空域執行任務

中日關係陷入僵局之際，大陸與俄羅斯9日在東海、太平洋西部空域組織實施第10次聯合空中戰略巡航。央視旗下新媒體玉淵譚天發布...

中日關係緊張 美前亞太助卿：美應確保局勢不會失控

中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」言論陷入緊張，前美國國務院亞太助卿康達今天表示，中國施壓行動似乎是意圖威嚇並製造美...

觀察站／王毅重話 形同北京最後警告

大陸外長王毅八日在北京與德國外長瓦德福舉行會談，大陸外交部官網當晚九時許發布會談的新聞通稿。九日接近凌晨一時，大陸外交部...

