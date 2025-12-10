快訊

不是快閃店！「吉伊卡哇常設店」直擊在台北中山 店名曝光帶你走一次

AIT提醒：15日起申請美國H-1B等簽證者 要接受社群審查

高雄檳榔攤凶殺案闆娘送醫不治！男為討3萬債務 失控殺死護子媽

聽新聞
0:00 / 0:00

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中俄轟炸機繞日本聯合飛行航跡圖。圖/截自日本防衛大臣小泉進次郎在X的照片
中俄轟炸機繞日本聯合飛行航跡圖。圖/截自日本防衛大臣小泉進次郎在X的照片

路透報導，日本防衛省9日深夜宣布，中國大陸與俄羅斯軍方9日在日本周邊實施長距離聯合巡航，一度有多達15架中俄軍機同時行動，航空自衛隊已緊急升空應對。日本防衛大臣小泉進次郎隨後在X平台公布中俄行動航跡圖，並表示此舉「明顯在對日本示威」，構成嚴重的國家安全憂慮。

防衛省指出，2架具核攻擊能力的俄羅斯Tu-95轟炸機從日本海經對馬海峽與2架中國轟-6轟炸機會合後，從沖繩本島與宮古島之間，展開長距離共同飛行至四國外海的太平洋；途中還有8架中國殲-16戰鬥機加入伴飛。宮古海峽屬國際水域，但也是中國軍機頻繁通過的敏感空域。

產經新聞報導指出，當時中國航空母艦遼寧號正在日本周邊海域航行，這是中國航艦與中俄轟炸機首度同時出動，這也是中俄軍機首度在四國南方上空聯合飛行。

同時，日本也偵測到俄軍在日本海上空另有動向，包括1架A-50預警機及2架Su-30戰鬥機。

對此，日本防衛大臣小泉9日深夜在社群X發文表示，俄羅斯與中國的聯合行動「顯然意在對我國示威，對日本國家安全構成嚴重憂慮」。他並補充，航空自衛隊已由南西航空方面隊等單位緊急升空戰機，嚴正執行對領空侵犯的應對措施。

俄媒引述俄羅斯國防部說法報導，中俄在日本周邊的聯合飛行持續約8小時。南韓軍方9日也通報，當日中俄共計9架軍機進入南韓防空識別區。

小泉發文https://x.com/shinjirokoiz/status/1998421624677408955

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

赴日旅遊手指屢傳「災情」！一票人哀號爆血 內行靠神物解決

中日關係緊張 美前亞太助卿：美應確保局勢不會失控

極慢速蒸餾遇上日本水楢桶 格蘭哥尼16年新作打造頂奢新風味

日本發北海道三陸近海地震預警 最壞情況30萬人死、經濟損失近10兆

相關新聞

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

路透報導，日本防衛省9日深夜宣布，中國大陸與俄羅斯軍方9日在日本周邊實施長距離聯合巡航，一度有多達15架中俄軍機同時行動...

高市「台灣有事」答辯引習近平憤怒 日經：甲午戰爭記憶牽動敏感神經

日本首相高市早苗11月在國會就「台灣有事」答辯後，中國大陸外交部副部長孫衛東「奉示」召見日本駐陸大使金杉憲治。官媒央視旗...

中日緊張之際…陸官媒：轟-6K赴東海空域執行任務

中日關係陷入僵局之際，大陸與俄羅斯9日在東海、太平洋西部空域組織實施第10次聯合空中戰略巡航。央視旗下新媒體玉淵譚天發布...

中日關係緊張 美前亞太助卿：美應確保局勢不會失控

中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」言論陷入緊張，前美國國務院亞太助卿康達今天表示，中國施壓行動似乎是意圖威嚇並製造美...

觀察站／王毅重話 形同北京最後警告

大陸外長王毅八日在北京與德國外長瓦德福舉行會談，大陸外交部官網當晚九時許發布會談的新聞通稿。九日接近凌晨一時，大陸外交部...

日相高市早苗再表達 願與中國協商

日本首相高市早苗九日在眾議院答詢時，再度表達有意與中方協商雙方懸而未解的議題，表示「日本對於各式各樣的對話抱持開放態度」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。