聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國大陸國家主席習近平和法國總統馬克宏4日在北京人民大會堂會晤和簽署協議後發表聯合聲明。
日本首相高市早苗11月在國會就「台灣有事」答辯後，中國大陸外交部副部長孫衛東「奉示」召見日本駐陸大使金杉憲治。官媒央視旗下「玉淵譚天」指出，「奉示」一詞在中日之間是首次出現，即孫衛東直接代表更高層級表達立場。日經新聞資深主筆高橋哲史9日撰文指出，當今中國權力高度集中於一人手中，誰下的命令幾乎沒有討論餘地。可以合理推測，正是中國最高領導人、國家主席習近平。

高橋引述華爾街日報報導指出，習近平因高市答辯感到憤怒，11月24日與美國總統川普通了長達一小時的電話，其中有一半時間再三強調中國對台灣的歷史主權主張。川普也在11月初回憶「川習會」時，表示隨行中方高官顯得非常畏懼習近平，直說：「我這輩子從未見過人們如此害怕。」

高橋寫道，習近平對高市的言論勃然大怒，不難想像身邊的人有多麼驚慌。官員們爭相向日本發出侮辱言辭，無疑是為了取悅習近平。但究竟習近平為何如此動怒？線索就藏在他的歷史觀中。

高橋引述《習近平研究》作者、日本大東文化大學教授鈴木隆說法指出，「習近平認為台灣問題起源於1894年至1895年的甲午戰爭。」直到19世紀中葉仍占全球GDP近三分之一的清朝與新興崛起的日本交戰慘敗，並因此台灣被割讓。

此外，習近平2018年6月曾造訪象徵這段屈辱歷史的劉公島，即曾被譽為亞洲最強大、卻在1895年威海衛之戰全軍覆沒的清朝北洋水師司令部所在地。對中國而言，劉公島象徵第一次敗於原本被低估的日本，並動搖大國地位。習近平刻意造訪這屈辱之地，新華社報導他「強調要警鐘長鳴，銘記歷史教訓」。

高橋分析，習近平可能意在藉此向公眾傳遞訊息：即便中國最終重新獲得超級大國地位，但若表現出軟弱，仍可能再次被其他國家利用。而北京對高市答辯的恐嚇行動正在升級，日本航空自衛隊F-15戰機6日兩度在沖繩縣沿海外的公海上空，遭中國大陸解放軍航艦「遼寧號」起飛的殲-15雷達照射。

他指出，中方一再批評高市，稱她暗示日本可能對台灣海峽進行武力干預，本質上是在指高市暗示日本想像甲午戰爭時那樣，以武力奪回台灣。雖然高市的發言確實欠缺謹慎，但說她突然暗示武力介入就未免言過其實。畢竟，日本既無此意圖，也缺乏相關能力。

高橋認為，這種情況本可透過討論化解，但中方顯然無意傾聽。在習近平怒氣未消之際，沒有人願意站在日本一方。首要之舉是為對話創造一個窗口。以此為起點，雙方必須花時間切斷不信任的惡性循環。

高市早苗 台灣有事

全民皆兵的陷阱！國家社會沒有共識，大量徵兵將導致戰略錯誤

面對川普2.0時代可能帶來的地緣政治變局，盟國被迫提高自我防衛能力已成定局。台灣除了面臨將國防預算提升至 GDP 5%以上的國際壓力外，單純的軍備採購已不足以應對挑戰，兵役改革同樣迫在眉睫。除了延長現行役期，是否應實施「全民皆兵」或「女性義務役」，成為社會高度關注的議題。

高市「台灣有事」答辯引習近平憤怒 日經：甲午戰爭記憶牽動敏感神經

日本首相高市早苗11月在國會就「台灣有事」答辯後，中國大陸外交部副部長孫衛東「奉示」召見日本駐陸大使金杉憲治。官媒央視旗...

Netflix與派拉蒙搶親華納 川普之手如何影響併購大戲？

影音串流巨頭Netflix收購華納兄弟探索公司旗下影視製作及串流部門的交易出現變數，美國總統川普12月7日說他會介入，隔天，派拉蒙天空之舞就出高價意圖敵意併購華納兄弟。派拉蒙的老闆是川普盟友、甲骨文創辦人艾里森的兒子，而敵意併購的出資人名單上，赫然見到川普女婿庫許納的私募基金。 眾所周知，Netflix共同創辦人哈斯廷斯（Reed Hastings）是民主黨大金主，與川普一向不友好，儘管Netflix收購華納的交易不包含美國有線電視新聞網（CNN），但派拉蒙提出的併購案包含CNN，若敵意併購成功，川普家族將成為他的死敵CNN的大股東之一，這場敵意併購大戲有什麼政治盤算和爭議？

泰柬衝突12死 雙方矢言續戰

泰柬兩國邊境交戰九日升級，雙方至少十二人喪命，泰軍指控柬軍當天以火砲、火箭和無人機攻擊泰國陣地，柬國指稱泰軍開火炸死平民...

億萬富豪巴比斯再任捷克總理 牽動援烏、與歐盟關係

支持美國總統川普（Donald Trump）的捷克億萬富翁巴比斯（AndrejBabis）今天再度出任捷克總理，這可能預...

外交僵局未解…立陶宛稱對大陸態度開放 但拒接受涉台代表處要求

立陶宛與中國外交僵局持續，立陶宛總統首席外交顧問斯卡伊斯潔利特透露中方提出與台灣代表處相關的請求。他強調，立陶宛對恢復與...

