中日緊張之際…陸官媒：轟-6K赴東海空域執行任務

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中日關係陷入僵局之際，大陸與俄羅斯9日在東海、太平洋西部空域組織實施第10次聯合空中戰略巡航。央視旗下新媒體玉淵譚天發布影片稱，當日中俄派出多種機型，其中包含轟-6K赴東海空域執行任務。（圖／截自玉淵譚天微博）
中日關係陷入僵局之際，大陸與俄羅斯9日在東海、太平洋西部空域組織實施第10次聯合空中戰略巡航。央視旗下新媒體玉淵譚天發布影片稱，當日中俄派出多種機型，其中包含轟-6K赴東海空域執行任務。日本防衛省表示，這是明確策劃對日本的示威行動。

大陸國防部9日晚間在官網通報，根據中俄兩軍年度合作計劃，12月9日，雙方在東海、太平洋西部空域組織實施第10次聯合空中戰略巡航。

玉淵譚天當晚在微博發布影片指，此次聯合空中戰略巡航，中俄雙方派出多種機型，其中包含解放軍轟炸機「轟-6K」、中型預警指揮機「空警-500A」，以及俄軍轟炸機「圖-95」等多架飛機。

共同社報導，日本防衛省統合幕僚監部9日發布消息稱，當天上午至下午，2架解放軍轟-6戰機和2架俄羅斯TU-95轟炸機在東海至日本四國附近的太平洋之間實施了長途飛行。航空自衛隊戰機緊急升空應對。中俄飛機未侵犯日本領空。

日本防衛省稱中俄飛機聯合飛行「是明確策劃了對日本的示威行動，是安全保障上的重大關切」。

日本防衛省指，從日本海飛來的俄轟炸機在東海與大陸轟炸機會合。中俄通過沖繩本島和宮古島之間飛行至四國近海之後，這些轟炸機掉頭在該空域往返飛行。解放軍殲-16戰機一度同行，俄戰機等也在日本海活動。

中俄此次聯合空中戰略巡航的時間點，恰逢日本首相高市早苗台灣有事」發言引起北京高度不滿，隨後中日緊張關係陡升之際，兩國還剛發生軍事領域糾紛，日本指控大陸航母「遼寧艦」的艦載機6日向自衛隊飛機照射雷達，陸方則反控日本有意滋擾中方訓練。

近期中俄雙邊軍事活動頻繁，兩國12月上旬也在俄羅斯境內舉行第3次反導聯合演習。

高市早苗 台灣有事

