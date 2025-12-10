中日關係緊張 美前亞太助卿：美應確保局勢不會失控

快訊

中央社／ 華盛頓9日專電
前國務院亞太助卿康達。聯合報系資料照

中日關係因日本首相高市早苗台灣有事」言論陷入緊張，前美國國務院亞太助卿康達今天表示，中國施壓行動似乎是意圖威嚇並製造美日隔閡；美國在嚇阻區域情勢升高方面扮演重要角色，應做更多，確保局勢不至於失控。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）和日本貿易振興機構（Japan External Trade Organization）合辦「為美日經濟夥伴關係打造黃金時代：確保印太安全、穩定及繁榮」（Building a Golden Age for the U.S.-Japan Economic Partnership: Ensuring Security, Stability,and Prosperity in the Indo-Pacific）座談，康達（DanKritenbrink）出席發表演講。

康達於2021年至2025年在拜登政府任內擔任國務院主管東亞及太平洋事務的助理國務卿，也曾於川普1.0時期出任美國駐越南大使。他今天在演講中表示，對華府和東京而言，中國顯然仍是一個重大且多面向的挑戰，美日需要比以往更加謹慎的協調與溝通。

就他看來，隨著川普（Donald Trump）政府追求與中國達成脆弱休戰的戰術性穩定，「華府和東京保持一致至關重要」，且美中關係和緩不應以日本為代價。

現為策略諮詢公司亞洲集團（The Asia Group）合夥人的康達指出，日本近期面臨來自中國的施壓行動，表面上看起來和高市近期有關台灣的言論相關，北京似乎意圖威嚇並影響高市上任初期的立場，同時企圖製造美日之間的隔閡。

康達表示，美國始終在嚇阻區域情勢升高方面扮演關鍵角色，他認為，美國應該做更多，以確保當前中日緊張局勢不至於失控。

他說：「中國的行動只會讓我們兩國更有理由推動共同倡議，強化經濟、抵抗脅迫、塑造我們的科技未來，並落實對和平、安全區域的共同願景。」

中共對台軍事威脅不斷。高市日前在日本國會答詢表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，這番言論引發中國強烈抨擊並祭出經濟反制措施。

在中日關係惡化之際，日媒報導，中國殲-15戰機（J-15）6日在沖繩本島東南方的公海上空，兩度以雷達照射日本自衛隊F-15戰鬥機，日本已向中方提出嚴正抗議。

高市早苗 台灣有事

