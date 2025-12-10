聽新聞
日相高市早苗再表達 願與中國協商
日本首相高市早苗九日在眾議院答詢時，再度表達有意與中方協商雙方懸而未解的議題，表示「日本對於各式各樣的對話抱持開放態度」。
日本經濟新聞報導，高市答覆眾議員柴山昌彥質詢時表示，日本與中國之間有懸而未解的問題，日本「並未改變增加理解與合作的方針」，將尋求減少這些問題。
日經亞洲報導，日本自衛隊戰機六日兩度遭中國大陸航艦遼寧號艦載機以雷達照射，日本防衛官員當下試圖透過日中熱線了解情況，但並未接通。
彭博報導，日中關係惡化之際，日本正著手推動四十年來最大規模的軍事建設，在台灣鄰近海域加速建構「飛彈群島」，沿著由約一百六十個島嶼組成的琉球群島弧線陸續興建反艦飛彈陣地、雷達塔、彈藥庫與電子戰設施，以嚇阻中國武力威脅。而地處前線、距離台灣僅一百一十公里的與那國島，已成為這場軍事競賽核心。
華府智庫新美國安全中心指出，若台海局勢升溫，與那國島的新電子戰單位將使該島從被動監視站，轉變為向美日飛彈部隊提供精準目標資訊的關鍵節點，成為中國企圖癱瘓的高優先目標。
