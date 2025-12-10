聽新聞
觀察站／王毅重話 形同北京最後警告

聯合報／ 本報記者林則宏

大陸外長王毅八日在北京與德國外長瓦德福舉行會談，大陸外交部官網當晚九時許發布會談的新聞通稿。九日接近凌晨一時，大陸外交部官網又發布一則題為「王毅：台灣地位已被『七重鎖定』」的新聞通稿。

同一件事發布兩則新聞稿，理由很簡單：對特定事件要特別傳達中方立場。這分新聞稿晚了三個多小時，應是更加字斟句酌，並需經層層審核把關。

新聞稿談的雖是台灣問題，放話對象卻是日本。更值得注意的是，新聞稿最後一段，就日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」談話，王毅用了「是可忍孰不可忍」這句話。

歷史上在中共當局的外交辭令中，「是可忍孰不可忍」和「勿謂言之不預」這兩句話，幾乎就是北京當局發出的最後警告。

一九六二年九月廿二日，人民日報發表題為「是可忍，孰不可忍」的社論。文中說到：「我們要正告印度當局，勿謂言之不預也！」。不到一個月時間，十月廿日，中印邊境戰爭爆發。

一九七八年十二月廿五日人民日報發表題為「我們的忍耐是有限度的」，文章也提及，「我們把話說在前面，勿謂言之不預」。一九七九年二月十七日，中越邊境戰爭開打當天，人民日報頭版的長篇通訊稿，標題就是「是可忍，孰不可忍」。

一般認為，這兩句話要成為北京最後通牒，需符合幾個條件：人民日報、頭版、社論等。不過以王毅中國外交老兵的身分，絕對清楚「是可忍孰不可忍」這幾個字在中國外交場域的分量，外界不能等閒視之。

