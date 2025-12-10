王毅批日「是可忍孰不可忍」 罕見強烈外交用語

大陸外交部昨晨發布，中共外長王毅八日在北京與德國外長瓦德福會談時，指稱台灣的地位已被「開羅宣言」等「七重鎖定」；又重話批評日本現職領導人（高市早苗）竟想借台灣生事，企圖向中國發出武力威脅，「是可忍，孰不可忍」。

「是可忍，孰不可忍」早年在中共外交語境中是帶有強烈警告的政治用語，極少使用。一旦出現往往意味北京當局可能採取更強硬行動。一九七九年中共發動中越邊境戰爭，當年二月人民日報即曾發表「是可忍，孰不可忍」長篇通訊。

王毅稱，日本現職領導人日前竟發出台灣有事日本就可以使用武力的荒謬言論，嚴重侵犯中國的主權和領土完整，公然違背迄今對中方所做的承諾，直接挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，也對亞洲乃至世界和平帶來嚴重隱患。

王毅強調，台灣自古以來就是中國領土。他指稱「七重鎖定」包含一九四三年「開羅宣言」、一九四五年「波茨坦公告」、一九七一年「聯大二七五八號」決議和一九七二年「中日聯合聲明」等規定。並稱，圖謀「台獨」就是分裂中國領土，支持「台獨」就是干涉中國內政，既違反中國憲法，又違反國際法。

他還說，今年是抗戰勝利八十周年。日本作為戰敗國，尤應深刻反省，謹言慎行。但恰恰是這曾殖民台灣五十年、對中國人民犯下累累罪行的國家，其現職領導人竟然想借台灣生事，企圖向中國發出武力威脅。

王毅說台灣地位已被開羅宣言等七重鎖定，我外交部發言人蕭光偉昨表示，中方持續扭曲國際文件，只說對自己有利之處，不符合中方立場的則一概否認，「如果是這個樣子的鎖定的話，即便是鎖定七百次或七千次也不會成真」。

蕭光偉重申，二戰結束之後，具有國際法效力的舊金山和約取代開羅宣言和波茨坦公告等政治文件；舊金山和約並沒有將台灣交給中華人民共和國，而中華人民共和國也從未統治過台灣，所以，台灣絕非中華人民共和國的一部分，這說法已獲國際主要民主國家的肯認。

蕭光偉表示，聯大第二七五八號決議同樣隻字未提台灣，更沒有將台灣交給中華人民共和國，或者是宣稱中華人民共和國有權對外代表台灣；基於上述史實，可以非常清楚看出，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認的事實，只有台灣的民選政府，才能在國際社會及多邊場域代表兩千三百萬位台灣人民，中國無權置喙及干預。