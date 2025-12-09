打亂共軍計畫？高市提台灣有事論掀陸反彈 日退役陸將揭「跳腳原因」

日本首相高市早苗日前提出「台灣有事論」，引發中國強烈反彈。日本陸上自衛隊退役將領小川清史今天表示，中國希望攻台時，在外國還未介入前就能控制台灣，高市的言論表明，日本在中國攻台初期的封鎖階段就會介入，打亂中國陣腳。

淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲今天邀請2017年以3星陸將階級退役的小川清史，以「台灣與日本：評估敵方基地攻擊與反擊能力」為題，透過視訊方式對淡大學生演講，小川在演講前接受中央社記者視訊專訪。

蔡錫勲指出，小川過去擔任高階將領，也曾任負責日本西南諸島防衛的陸上自衛隊西部方面總監，因此希望透過前日本將領的視角，來反思台灣在國防政策可以精進之處。

針對高市早苗提出「台灣有事論」，目前擔任日本安全保障戰略研究所上席研究員的小川給予高度評價，他指出，日本長期認為「台灣有事」會成為日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），高市僅是將見解在國會清楚表達，言明日本將在中國武力攻台的初期，亦即在封鎖階段就會介入，可說是打亂了中國的計畫。

小川解釋，如果他是中國人民解放軍的將領，會希望攻台戰事在美國、日本還未介入前，就能控制住台灣，但如果美日一開始就介入，將會導致占領台灣的計畫從一開始就無法成功，所以「台灣有事論」打亂中國的陣腳。

日本防衛省7日表示，在日本近海航行的中國航空母艦「遼寧號」上起飛的殲15戰機，6日兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射，日方已向中國表達強烈抗議。

小川指出，自從高市提出「台灣有事論」後這一個月，中國在旅遊和文化領域展現一系列反制舉措，但美國總統川普11月24日與中國領導人習近平通話後、川普隔天隨即與高市通話；川普也在12月3日簽署「台灣保證實施法案」、白宮12月5日則公布美國「國家安全戰略」等，都清楚展現美日兩國對台灣和台海安全的承諾。

小川說明，中國軍機6日以雷達照射自衛隊軍機，是中國這1個月來首次出現軍事壓迫，而出動傳統滑跳式甲板的遼寧號航艦，而非採電磁彈射系統且需要大量補給的福建號航艦，顯示福建號仍處在非完善情況；日本此次在戰機被雷達照射的隔天就提出抗議，相比日本自衛隊艦艇2013年1月30日遭到中國軍艦以雷達照射，日方一週後才揭露、抗議，日本政府此次的反應非常迅速。

小川表示，美日台3國在東亞的軍力和中國不相上下，唯一差距是飛彈數量，台灣和日本若能具備射程超過1000公里的地對地中程飛彈，保有對中國的反擊能力至關重要，並能對中國產生威懾；且不只台日需要部署，更應在第一島鏈進行分散式部署，連同菲律賓也應納入部署，「沒有進攻能力，就無法進行威懾」。