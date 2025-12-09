快訊

助理費除罪化引助理工會反彈 韓國瑜發聲明：全力捍衛國會助理權益

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶 網對比「爆料時間線」找受害者

日專家評雷達照射事件：中國彰顯存在感 向美日部隊施壓

中央社／ 台北9日電

針對中共戰機以雷達照射日本自衛隊戰機，日媒引述日本專家分析指出，這顯示中國強烈希望在日本附近海空域彰顯「存在感」，並有意向駐日美軍和駐沖繩的日本自衛隊施壓。中長期來看，中國航空母艦將會更頻繁地在日本周邊海域進行訓練。

日本放送協會（NHK）報導，日本的中國安全問題專家、日本防衛省防衛研究所理論研究部長飯田將史表示，日本自衛隊戰機遭到中方戰機的「鎖定」，這正是「飛彈發射前的步驟」，不能排除接下來發動攻擊的可能性，是極其危險的舉動，此舉會給對方飛行員造成巨大的心理壓力。

飯田將史分析，中國正在密切關注日本和美國的反應。如果中方向前邁出三步，對方沒有任何反應，中方就會維持現狀；如果遇到反彈，就可能會後退一、兩步。因此日方必須關注中國的行動，並冷靜堅定地因應。

他認為，從中長期來看，中國航艦將比以往更頻繁地在日本周邊海域進行訓練，也將給日本自衛隊進行情報蒐集工作製造更多困難。中國強烈希望在日本附近海空域彰顯「存在感」，並有意向駐日美軍和駐沖繩的日本自衛隊施壓。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

日本自衛隊機「2度遭大陸戰機雷達照射」 高市：極令人遺憾

相關新聞

NHK揭雷達照射事件中日戰機相距52、148公里 日防相：事前未收到通報

日本航空自衛隊F-15戰機6日兩度在沖繩縣沿海外的公海上空，遭中國大陸解放軍航艦「遼寧號」的殲-15艦載機「斷斷續續」雷...

打亂共軍計畫？高市提台灣有事論掀陸反彈 日退役陸將揭「跳腳原因」

日本首相高市早苗日前提出「台灣有事論」，引發中國強烈反彈。日本陸上自衛隊退役將領小川清史今天表示，中國希望攻台時，在外國...

中日緊張 日媒：美國沉默…恐加劇東亞秩序動搖風險

中日近日衝突不斷，然而美國卻一直保持沉默。日媒指出，如果美國總統川普對中國試探坐視不理，東亞秩序動搖的風險將會上升。日本...

遼寧號被指駛入美日訓練區 中方反問：日本戰鬥機為何要出現？

日方人士針對雷達照射事件指控，中國遼寧號航空母艦航跡與美日軍方訓練海空域重疊，構成挑釁。中國外交部發言人郭嘉昆今天則聲稱...

劍指日本右翼 陸外交部：各國有義務阻擊復辟軍國主義法西斯圖謀

中日關係持續緊張，大陸外交部發言人郭嘉昆今主持例行記者會時表示，對日本右翼勢力的挑釁言行任何姑息縱容，只會讓軍國主義幽靈...

日中關係惡化恐衝擊經濟 高市早苗：日本對於對話持開放態度

日本首相高市早苗與全體閣僚出席的眾議院預算委員會於9日起召開，審議前一天提出的本年度補正預算案。9日由自民黨與立憲民主黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。