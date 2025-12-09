日專家評雷達照射事件：中國彰顯存在感 向美日部隊施壓
針對中共戰機以雷達照射日本自衛隊戰機，日媒引述日本專家分析指出，這顯示中國強烈希望在日本附近海空域彰顯「存在感」，並有意向駐日美軍和駐沖繩的日本自衛隊施壓。中長期來看，中國航空母艦將會更頻繁地在日本周邊海域進行訓練。
日本放送協會（NHK）報導，日本的中國安全問題專家、日本防衛省防衛研究所理論研究部長飯田將史表示，日本自衛隊戰機遭到中方戰機的「鎖定」，這正是「飛彈發射前的步驟」，不能排除接下來發動攻擊的可能性，是極其危險的舉動，此舉會給對方飛行員造成巨大的心理壓力。
飯田將史分析，中國正在密切關注日本和美國的反應。如果中方向前邁出三步，對方沒有任何反應，中方就會維持現狀；如果遇到反彈，就可能會後退一、兩步。因此日方必須關注中國的行動，並冷靜堅定地因應。
他認為，從中長期來看，中國航艦將比以往更頻繁地在日本周邊海域進行訓練，也將給日本自衛隊進行情報蒐集工作製造更多困難。中國強烈希望在日本附近海空域彰顯「存在感」，並有意向駐日美軍和駐沖繩的日本自衛隊施壓。
