遼寧號被指駛入美日訓練區 中方反問：日本戰鬥機為何要出現？

中央社／ 台北9日電
中國遼寧號航空母艦。 美聯社資料照
日方人士針對雷達照射事件指控，中國遼寧號航空母艦航跡與美日軍方訓練海空域重疊，構成挑釁。中國外交部發言人郭嘉昆今天則聲稱，日本自衛隊戰鬥機「為什麼要出現在相關區域」？「是不是在刻意滋擾中方正常演訓活動，製造緊張事態」？

此外，針對日本防衛大臣小泉進次郎今天表示，中方所稱「提前通報訓練海空域」的情況並不存在，那麼中方是「在什麼時候以什麼形式通報」？郭嘉昆則回答，中國海軍發言人12月7日已明確表示「事先公布了訓練海空域」，「具體的情況，可以向中方的主管部門進行詢問」。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答日本媒體相關提問時，作上述表示。

郭嘉昆宣稱，「事實真相十分清楚」，中方在有關海空域開展演訓活動「符合國際法和國際慣例」，相關的操作專業規範、無可非議。艦載機在飛行訓練時開啟搜索雷達「是各國通常做法，也是確保飛行安全的正常操作」。

他接著聲稱，「建議記者朋友去問一問日方」，日本自衛隊戰鬥機「為什麼要出現在相關區域，製造這場本不應該發生的危險事件」？「是不是在刻意滋擾中方正常演訓活動，製造緊張事態」？

根據日本防衛省統合幕僚監部資訊，遼寧號6日上午通過沖繩本島與宮古島之間海域後，當天下午在沖大東島西方約270公里海域，從遼寧號起飛的殲-15戰機，對正在執行領空侵犯應對任務的日本自衛隊F-15戰機進行雷達照射。

一名日本海上自衛隊退役自衛官8日在X平台發文，將日本防衛省公布的遼寧號航跡圖和海上保安廳發布的水路通報及航行警告位置圖重疊，「似乎可以推斷他們有意侵入美軍和自衛隊公布的訓練海空區域，並進行航母起降訓練，擾亂了自衛隊和美軍的訓練，構成挑釁行為。」

中共海軍發言人王學猛7日聲稱，中共海軍遼寧號航艦編隊在宮古海峽以東海域「正常組織」艦載戰鬥機飛行訓練，「事先公布了訓練海空域」。但日媒報導，日本防衛大臣小泉進次郎今天針對此事表示，中方指稱「提前通報訓練海空域」的情況，並不存在。

高市早苗 台灣有事 日本 自衛隊 遼寧艦

