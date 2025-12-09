快訊

25歲葉子誠離世！11歲主演《哥妹倆》果果爆紅 家屬發文：他溫暖了無數人

F-16飛行員大G昏迷「急墜14000呎」 僚機多次呼叫驚險救回

日本7.5強震！台灣旅客青森泡湯「裸身狂奔離開」 東京也狂晃

聽新聞
0:00 / 0:00

NHK揭雷達照射事件中日戰機相距52、148公里 日防相：事前未收到通報

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張日本防衛省6月8日拍攝並於8日公布的資料照片中，可見到一架中國人民解放軍的殲-15戰鬥機。歐新社
在這張日本防衛省6月8日拍攝並於8日公布的資料照片中，可見到一架中國人民解放軍的殲-15戰鬥機。歐新社

日本航空自衛隊F-15戰機6日兩度在沖繩縣沿海外的公海上空，遭中國大陸解放軍航艦「遼寧號」的殲-15艦載機「斷斷續續」雷達照射。日本防衛官員傳出曾試圖透過熱線聯繫中方，但並未接通。NHK 9日披露當時的詳細情況，日本官房長官與防衛大臣則批評中方舉動是「超出飛機安全飛行必要範圍的危險行為」。

NHK報導，防衛省尚未公開當時的詳細情況，但經採訪相關人士得知，中日戰機在兩次事件中的距離分別約為52公里與148公里，防衛省正在進一步分析中方的情況及意圖。此外，中方據了解曾在現場層級事先通告日方，將進行航艦起降訓練。

根據日經亞洲披露，防衛官員8日向議員說明情況時透露，「我方嘗試致電，但對方並未接聽。」一名資深官員也說：「日方打了熱線，但並未發揮作用。」

共同社報導，小泉在首相與全體閣僚出席的眾議院預算委員會上，就此事表示批評，稱「這是超出飛機安全飛行必要範圍的危險行為。」並表示將全力確保警戒監視活動的周全與安全。至於是否使用自2023年起運作的防衛當局高層熱線，他則未作說明。

時事通訊社報導，針對中方宣稱已事先公布訓練海空域的說法，小泉則表示：「我並不認為已經事前收到NOTAM（飛航通告）或航行警報的通報。」

戰機雷達用於飛彈發射前的火控以及周邊搜索，對於中方宣稱殲-15的雷達照射是為確保飛行安全屬「正常操作」，日本官房長官木原稔9日也在記者會上反駁指出：「斷斷續續的照射是超出飛機安全飛行必要範圍的危險行為。」

木原並就中方在飛行訓練時開啟搜索雷達的說法強調：「即使是用於周圍搜索等情況，從避免突發狀況的角度也不會進行斷斷續續的照射。」

高市早苗 台灣有事 日本 戰機

延伸閱讀

解放軍報：日方炒作雷達照射 是為轉移高市涉台言論

川普對日F-15遭雷達鎖定保持緘默！外媒爆日中熱線打不通 東京遇考驗

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

中國兩度雷達照射日本戰機：試探底線的戰略挑釁？

相關新聞

NHK揭雷達照射事件中日戰機相距52、148公里 日防相：事前未收到通報

日本航空自衛隊F-15戰機6日兩度在沖繩縣沿海外的公海上空，遭中國大陸解放軍航艦「遼寧號」的殲-15艦載機「斷斷續續」雷...

劍指日本右翼 陸外交部：各國有義務阻擊復辟軍國主義法西斯圖謀

中日關係持續緊張，大陸外交部發言人郭嘉昆今主持例行記者會時表示，對日本右翼勢力的挑釁言行任何姑息縱容，只會讓軍國主義幽靈...

日中關係惡化恐衝擊經濟 高市早苗：日本對於對話持開放態度

日本首相高市早苗與全體閣僚出席的眾議院預算委員會於9日起召開，審議前一天提出的本年度補正預算案。9日由自民黨與立憲民主黨...

川普對日F-15遭雷達鎖定保持緘默！外媒爆日中熱線打不通 東京遇考驗

日本自衛隊戰機6日兩度遭中國大陸航艦遼寧號艦載機以雷達照射，日本防衛官員當下試圖透過日中熱線了解情況但並未接通。日本媒體...

共機雷達照射事件…陸反控日機滋擾 日：非事實

日本政府八日強烈反駁中國大陸對七日雷達照射事件的說法，內閣官房長官木原稔宣稱，自衛隊Ｆ—十五戰機始終在安全距離執行任務，...

陸外交部批日本不思悔改 要求老實實撤回高市「謬論」

針對日本首相高市早苗早前涉台言論，自民黨副總裁麻生太郎本月3日表示肯定。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆8日下午在例行記者會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。