NHK揭雷達照射事件中日戰機相距52、148公里 日防相：事前未收到通報

日本航空自衛隊F-15戰機6日兩度在沖繩縣沿海外的公海上空，遭中國大陸解放軍航艦「遼寧號」的殲-15艦載機「斷斷續續」雷達照射。日本防衛官員傳出曾試圖透過熱線聯繫中方，但並未接通。NHK 9日披露當時的詳細情況，日本官房長官與防衛大臣則批評中方舉動是「超出飛機安全飛行必要範圍的危險行為」。

NHK報導，防衛省尚未公開當時的詳細情況，但經採訪相關人士得知，中日戰機在兩次事件中的距離分別約為52公里與148公里，防衛省正在進一步分析中方的情況及意圖。此外，中方據了解曾在現場層級事先通告日方，將進行航艦起降訓練。

根據日經亞洲披露，防衛官員8日向議員說明情況時透露，「我方嘗試致電，但對方並未接聽。」一名資深官員也說：「日方打了熱線，但並未發揮作用。」

共同社報導，小泉在首相與全體閣僚出席的眾議院預算委員會上，就此事表示批評，稱「這是超出飛機安全飛行必要範圍的危險行為。」並表示將全力確保警戒監視活動的周全與安全。至於是否使用自2023年起運作的防衛當局高層熱線，他則未作說明。

時事通訊社報導，針對中方宣稱已事先公布訓練海空域的說法，小泉則表示：「我並不認為已經事前收到NOTAM（飛航通告）或航行警報的通報。」

戰機雷達用於飛彈發射前的火控以及周邊搜索，對於中方宣稱殲-15的雷達照射是為確保飛行安全屬「正常操作」，日本官房長官木原稔9日也在記者會上反駁指出：「斷斷續續的照射是超出飛機安全飛行必要範圍的危險行為。」

木原並就中方在飛行訓練時開啟搜索雷達的說法強調：「即使是用於周圍搜索等情況，從避免突發狀況的角度也不會進行斷斷續續的照射。」