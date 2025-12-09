中日緊張 日媒：美國沉默…恐加劇東亞秩序動搖風險

中日近日衝突不斷，然而美國卻一直保持沉默。日媒指出，如果美國總統川普對中國試探坐視不理，東亞秩序動搖的風險將會上升。日本在外交上聯合美國之外的友邦，也將面臨考驗。

日經中文網9日報導，在涉台問題引發的日中對立上，美國正刻意保持距離。截至7日，美國白宮和美國國務院並未就6日中國戰機對日本自衛隊戰機照射雷達一事，回應日本經濟新聞的置評請求。

在美國高級官員中，雖然駐日大使葛拉斯（GeorgeGlass）對中國提出了批評，但正副總統及內閣成員級別的人物均未在公開場合表態。只有美國務院副發言人曾於11月20日在社群平台X上發表聲明稱，對日本防衛的承諾不變。

報導指，美國正有意避免與中國產生摩擦。10月底的「川習會」，美中才針對關稅、稀土與大豆等達成協議。川習會也沒有討論到台灣議題。

報導說，美國期中選舉將於2026年11月舉行，川普（Donald Trump）意在維繫製造業的工人及農戶等核心支持群體。

隨後11月7日，日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發中國強烈反彈，中國強硬要求日本收回相關言論，並在政府和民間層面加大對日本的經濟威懾，甚至於12月6日採取雷達照射這種可能引發軍事衝突的危險行動。

儘管如此，美國政府仍保持沉默。報導引述美國企業研究所資深研究員、亞洲安全議題專家古柏（Zack Cooper）表示，北京方面正試圖尋找華盛頓與東京之間的分歧點，並向日本首相施壓，要求其撤回在台灣問題上的相關言論。

他指出，這是美國總統再次確認重視日美同盟的時機，並表示：「我擔心川普政府這麼做的可能性並不大。」

目前美國政府仍重視台灣海峽和平穩定，美國於當地時間5日公布的2025年「國家安全戰略」（NationalSecurity Strategy，NSS）中寫到「不支持單方面改變台灣海峽現狀的行為」，同時表示，「為阻止任何奪取台灣的企圖，強化美國及其盟國的能力」，並且要求日本大幅增加防衛預算。

報導指出，美國正將軍事資源轉向以中南美為核心的「西半球」，減少干預國際社會，並要求盟國「在自己的地區承擔主要責任」。而此舉在中方眼中是可乘之機。

日本政府的方針是，如果出現與事實不符的主張，便予以反駁或主動對外發聲。

報導指出，此次雷達照射事件，日方之所以在7日凌晨對外公布消息，原因在於日本防衛大臣小泉進次郎當日上午預定與澳洲國防部長馬勒斯（RichardMarles）會談，日方意在通過此舉爭取澳方對中方相關行為表示擔憂，並推動馬勒斯在會談中直接就此表態。

這一系列舉措背後，暗含著日本希望通過強化對外發聲，提升自身在國際社會的存在感與公信力，從而抗衡中國方面的意圖。