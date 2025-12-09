劍指日本右翼 陸外交部：各國有義務阻擊復辟軍國主義法西斯圖謀

中日關係持續緊張，大陸外交部發言人郭嘉昆今主持例行記者會時表示，對日本右翼勢力的挑釁言行任何姑息縱容，只會讓軍國主義幽靈復活，把亞洲人民再次置於危險境地。各國有責任也有義務攜起手來阻擊任何復辟軍國主義法西斯的圖謀。

在9日下午舉行的大陸外交部例行記者會上，有記者詢問，近期俄羅斯等周邊國家發聲反對日本首相高市早苗涉台錯誤言論，巴基斯坦、寮國、柬埔寨等國公開支持一中原則。地區多國媒體和學界人士表示，日軍在二戰中的暴行給亞洲和世界帶來深重災難。詢問大陸外交部對此有何看法。

郭嘉昆表示，近代以來，日本軍國主義以所謂「存亡危機事態」為由，對中國和其他亞洲鄰國發動侵略戰爭，所到之處無惡不作、累累血債、駭人聽聞。二戰日軍屠殺平民三大慘案中，南京大屠殺被害人數超過30萬，馬尼拉慘案中一個月內就有約10萬名菲律賓平民喪生，新加坡大屠殺導致數以萬計的本地人遇害。

郭嘉昆指出，遠東國際軍事法庭判決書記載，日本在馬來西亞、印尼、緬甸、泰國等地製造的大規模屠殺高達100多起。

他持續列舉數據指出，被日軍俘虜的盟軍戰俘死亡率高達27%，僅巴丹死亡行軍就有約1.5萬名美國和菲律賓戰俘死於非命；數萬名東南亞勞工和盟軍戰俘在修建泰緬鐵路中遭虐待身亡，超過400萬名被日軍強徵的中國勞工因惡劣條件和超強度勞動傷亡；日軍還強迫來自中國、朝鮮半島、東南亞、荷蘭等國家和地區的女性充當慰安婦，進行慘無人道的性奴役。

郭嘉昆稱，戰爭罪行無法抹去，侵略歷史不容翻案。對日本右翼勢力的挑釁言行任何姑息縱容，只會讓軍國主義幽靈復活，把亞洲人民再次置於危險境地。各國有責任也有義務攜起手來阻擊任何復辟軍國主義法西斯的圖謀，共同維護二戰勝利成果，共同捍衛戰後國際秩序，共同確保世界和平穩定。