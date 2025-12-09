日中關係惡化恐衝擊經濟 高市早苗：日本對於對話持開放態度

日本首相高市早苗與全體閣僚出席的眾議院預算委員會於9日起召開，審議前一天提出的本年度補正預算案。9日由自民黨與立憲民主黨籍眾議員進行質詢。高市被問及日中關係時表示，日本方面對各種對話保持開放態度。

朝日新聞報導，自民黨眾議員柴山昌彥就日中關係可能對經濟造成影響詢問高市的看法。高市表示：「正因為與中國之間存在懸而未決的問題與課題，我們的方針仍是不斷減少這些問題、增進理解與合作。日本方面對於進行日中各種對話持開放態度。」

柴山進一步指出，中國呼籲民眾暫勿赴日，日本藝人在中國的演唱會也接連取消，引發對經濟活動的擔憂。高市則表回應：「我已經了解各種情況正在發生。」她表示：「包括中國方面一連串措施所造成的影響在內，我們將密切注視局勢並妥善應對。」

另據共同社報導，高市也強調：「來自各國與地區的入境觀光，以及日本內容在海外的廣泛推廣非常重要。我們會確實推進這些相關工作。」