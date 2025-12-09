日本戰機遭共機雷達照射 日方反駁中方主張

快訊

中央社／ 東京9日綜合外電報導

日本內閣官房長官木原稔今天針對中國軍機向日本自衛隊戰機進行雷達照射一事反駁中方「確保飛安」的主張，認為「即便是出於搜索周邊等目的，也不會出現間歇性照射」。

日本防衛省7日表示，從中國航空母艦「遼寧號」上起飛的戰鬥機，6日在日本沖繩本島東南方公海的上空，對日本自衛隊戰機進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎當天表示已向中方強烈抗議，並要求防止再次發生。

中國外交部7日深夜回應，「日本戰鬥機對中方正常軍事活動頻繁抵近偵察干擾才是最大的海空安全風險。中方不接受日方所謂交涉，已當場駁回，並在北京和東京分別提出反交涉」。

木原8日反駁中方時強調，「自衛隊機在保持安全距離的情況下執行任務」。

中國外交部發言人郭嘉昆8日在記者會提到這次事件時表示，「中方在相關海空域進行演訓活動符合國際法和國際慣例…艦載機在飛行訓練時開啟搜索雷達，是各國通常做法，也是確保飛行安全的正常操作」。

郭嘉昆也主張，這次事件的關鍵是，「日本戰鬥機擅自闖入中方演訓區域，對中方軍事活動抵近偵察干擾…中方對此強烈不滿，堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議」。

日本放送協會（NHK）報導，木原今天在內閣會議後的記者會表示，「戰機雷達不僅用於搜索，同時也具備火控功能，對被照射的一方來說，很難明確分辨其目的」。

他接著反駁，「一般而言，從確保安全的觀點來看，即便出於搜索周邊等用途而使用雷達，從避免發生難以預測事件的角度而言，不會出現如這次事件一般的間歇性照射。（日方）判斷這已是超越飛航安全必要範圍的危險行為」。

小泉今天在內閣會議後的記者會也表示，「這是危險行為。（日方）並未認知事前曾獲報與訓練海空域相關的航空資訊或航行警報。」

美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）8日在社群平台X發文表示，「日美同盟比以往更加堅固與團結」。

