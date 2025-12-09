快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

川普對日F-15遭雷達鎖定保持緘默！外媒爆日中熱線打不通 東京遇考驗

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與日本首相高市早苗（右）10月28日在東京舉行雙邊會談。路透
美國總統川普（左）與日本首相高市早苗（右）10月28日在東京舉行雙邊會談。路透

日本自衛隊戰機6日兩度遭中國大陸航艦遼寧號艦載機以雷達照射，日本防衛官員當下試圖透過日中熱線了解情況但並未接通。日本媒體指出，美國總統川普乃至華府高層，對於日中雷達照射爭端始終保持沉默，凸顯美方正在日中僵局上保持距離，日美外交面臨考驗，日本需要聯合其他國家強化對中國的嚇阻。

日經亞洲報導，防衛官員8日向議員說明情況時表示，「我方嘗試致電，但對方並未接聽。」一名資深官員也說：「日方打了熱線，但並未發揮作用。」

日中熱線設立於2023年，作為海空聯絡機制的一部分，讓兩國防務高層能直接通話，以建立互信並避免意外衝突。當年日本防衛大臣濱田靖一與中國國防部長李尚福曾透過這條熱線通話。

中國航空母艦遼寧號6日通過沖繩與宮古島之間海域，7日向東北方向航行，穿越沖繩與南大東島之間海域，而艦載機在這兩天內起降達100次。「以前從未有航艦通過沖繩與南大東島之間，」前防衛大臣小野寺五典並警告，雖然遼寧號行經的是國際水域，但若航艦在靠近島嶼時戰機升空，「戰機可能瞬間就闖入日本領空」。

另外，日本經濟新聞報導，從日中因「台灣有事」說法陷入僵局，再到自衛隊F-15遭解放軍戰機雷達鎖定，華府高層一直噤聲。日經提到，7日曾向美國白宮與國務院尋求置評，但並未收到回覆。

日經說，在中國對日本採取威嚇行動之際，作為日本盟友的美國總統川普卻保持沉默，包括副總統范斯乃至其他內閣高層都未公開聲援，凸顯美國正在保持距離，日本正面臨考驗。

報導寫到，若華府放任中國以這樣的方式試探美國紅線，東亞秩序動搖的風險將更升高。日本需要透過外交努力，聯合美國以外、志同道合的國家，共同強化對中國的嚇阻。

智庫「美國企業研究所」（AEI）高級研究員古柏（Zack Cooper）認為，北京正看準華府與東京之間的縫隙，向日相高市早苗施壓，要求她撤回與台灣相關的發言。

古柏指出，如今正是川普重新確認對美日同盟承諾的時機，但他擔心「川普政府不太可能這麼做」。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

輝達H200可銷中！美政府分潤25% 相關規定也適用於AMD與英特爾

諾貝爾經濟學獎得主專訪／美社會兩極化 川普非根源

川普發動貿易戰效應…陸、韓供應商占比減至五成

Fed決策、美債殖利率脫鉤 專家：債市對川普看法不買帳

相關新聞

川普對日F-15遭雷達鎖定保持緘默！外媒爆日中熱線打不通 東京遇考驗

日本自衛隊戰機6日兩度遭中國大陸航艦遼寧號艦載機以雷達照射，日本防衛官員當下試圖透過日中熱線了解情況但並未接通。日本媒體...

共機雷達照射事件…陸反控日機滋擾 日：非事實

日本政府八日強烈反駁中國大陸對七日雷達照射事件的說法，內閣官房長官木原稔宣稱，自衛隊Ｆ—十五戰機始終在安全距離執行任務，...

陸外交部批日本不思悔改 要求老實實撤回高市「謬論」

針對日本首相高市早苗早前涉台言論，自民黨副總裁麻生太郎本月3日表示肯定。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆8日下午在例行記者會...

金融時報：川普聲援不足 日促公開挺高市早苗

「金融時報」7日報導，日中關係最近因日本首相高市早苗在國會有關台海情勢的詢答趨於緊張，而日方對美國聲援不足感到不滿，已敦...

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

日本自衛隊戰機6日兩度遭中國大陸航艦遼寧號艦載機以雷達照射，東京表達強烈抗議；北京7日反指自衛隊多次抵近中國海軍訓練海空...

中國兩度雷達照射日本戰機是試探底線的戰略挑釁？

日本防衛省7日上午宣布，一架從中國航空母艦遼寧號起飛的殲-15戰機，兩度使用雷達照射日本航空自衛隊的F-15戰機，就算沒有造成日方的損失，挑釁意味相當濃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。