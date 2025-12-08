日本駁中國指控干擾飛行 稱自衛隊戰機保持安全距離

日本官房長官木原稔今天針對中國軍機對日本航空自衛隊戰鬥機進行雷達照射一事，反駁中方稱「自衛隊機干擾中國軍機飛行」的說法，強調「自衛隊機在保持安全距離的情況下執行任務」。

木原在記者會回答提問時表示，12月6日星期六下午，在沖繩本島東南方的公海上空，執行領空侵犯應對任務的航空自衛隊戰鬥機，被中國軍機多次進行雷達照射；自衛隊機與隊員均未受損。

他說：「我方知悉中國方面對此事件的發表內容，但已經接獲報告，當時自衛隊是在保持安全距離下執行任務。因此中方所稱『自衛隊航空機嚴重危害中國航空機安全飛行』的指控並不成立。」

木原接著說：「這次雷達照射屬於超出航空器安全飛行必要範圍的危險行為，對於此類事件的發生，我們深表遺憾，並已強烈抗議，嚴正要求中方防止再度發生。政府今後將冷靜且堅定地應對，也會持續關注中國軍方在我國周邊海空域的動向，全力做好警戒與監視等相關任務。」

另一名記者提問，此次是否有使用2023年3月設置的日中防衛當局專用熱線。

木原回應說：「有關個別事件中是否使用熱線，基於涉及對方國家，我不便回答。儘管如此，日中之間避免意外衝突，以及防衛當局之間保持適時溝通極為重要。（日中）自2018年啟用海空聯絡機制，目前仍維持可通信狀態，今後也會確保與中方之間的熱線能夠適切、確實運作。」

至於日本政府是否會要求美國因應中國對於日本的軍事施壓，木原表示，「對於與我國立場或政策不符的錯誤主張，日本政府會嚴正反駁與發聲，這個方針今後也不會改變」。

他接著表示，讓國際社會理解日本的立場極為重要，日本政府至今已經多次向包括美國在內的各國，於不同場合把握機會說明立場，今後也會適時適切地向各國說明並對外發聲。

另一方面，時事通信社報導，日本防衛省今天表示，6日的雷達照射事件後，仍在沖繩本島與南大東島之間的海域確認中國航空母艦「遼寧號」艦載機的起降活動，這是首次在該海域確認有艦載機起降。防衛省表示，已經透過自衛隊戰機緊急升空等方式，加強警戒監視與情報蒐集。

根據防衛省統合幕僚監部資訊，遼寧號6日上午通過沖繩本島與宮古島之間海域後，當天下午在沖大東島西方約270公里海域，從遼寧號起飛的殲-15戰機，對正在執行領空侵犯應對任務的日本自衛隊F-15戰機進行雷達照射。日本政府7日凌晨透過外交與防衛兩管道，向中方提出強烈抗議。

之後，遼寧號一邊持續讓戰機起降，一邊沿著沖繩本島東側的南大東島向東北前進。截至7日，已經確認遼寧號航行至鹿兒島縣喜界島東方約190公里海域，艦載機在兩天內的起降次數累積約100次。