快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

科技殺人！高雄槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

日本駁中國指控干擾飛行 稱自衛隊戰機保持安全距離

中央社／ 東京8日專電

日本官房長官木原稔今天針對中國軍機對日本航空自衛隊戰鬥機進行雷達照射一事，反駁中方稱「自衛隊機干擾中國軍機飛行」的說法，強調「自衛隊機在保持安全距離的情況下執行任務」。

木原在記者會回答提問時表示，12月6日星期六下午，在沖繩本島東南方的公海上空，執行領空侵犯應對任務的航空自衛隊戰鬥機，被中國軍機多次進行雷達照射；自衛隊機與隊員均未受損。

他說：「我方知悉中國方面對此事件的發表內容，但已經接獲報告，當時自衛隊是在保持安全距離下執行任務。因此中方所稱『自衛隊航空機嚴重危害中國航空機安全飛行』的指控並不成立。」

木原接著說：「這次雷達照射屬於超出航空器安全飛行必要範圍的危險行為，對於此類事件的發生，我們深表遺憾，並已強烈抗議，嚴正要求中方防止再度發生。政府今後將冷靜且堅定地應對，也會持續關注中國軍方在我國周邊海空域的動向，全力做好警戒與監視等相關任務。」

另一名記者提問，此次是否有使用2023年3月設置的日中防衛當局專用熱線。

木原回應說：「有關個別事件中是否使用熱線，基於涉及對方國家，我不便回答。儘管如此，日中之間避免意外衝突，以及防衛當局之間保持適時溝通極為重要。（日中）自2018年啟用海空聯絡機制，目前仍維持可通信狀態，今後也會確保與中方之間的熱線能夠適切、確實運作。」

至於日本政府是否會要求美國因應中國對於日本的軍事施壓，木原表示，「對於與我國立場或政策不符的錯誤主張，日本政府會嚴正反駁與發聲，這個方針今後也不會改變」。

他接著表示，讓國際社會理解日本的立場極為重要，日本政府至今已經多次向包括美國在內的各國，於不同場合把握機會說明立場，今後也會適時適切地向各國說明並對外發聲。

另一方面，時事通信社報導，日本防衛省今天表示，6日的雷達照射事件後，仍在沖繩本島與南大東島之間的海域確認中國航空母艦「遼寧號」艦載機的起降活動，這是首次在該海域確認有艦載機起降。防衛省表示，已經透過自衛隊戰機緊急升空等方式，加強警戒監視與情報蒐集。

根據防衛省統合幕僚監部資訊，遼寧號6日上午通過沖繩本島與宮古島之間海域後，當天下午在沖大東島西方約270公里海域，從遼寧號起飛的殲-15戰機，對正在執行領空侵犯應對任務的日本自衛隊F-15戰機進行雷達照射。日本政府7日凌晨透過外交與防衛兩管道，向中方提出強烈抗議。

之後，遼寧號一邊持續讓戰機起降，一邊沿著沖繩本島東側的南大東島向東北前進。截至7日，已經確認遼寧號航行至鹿兒島縣喜界島東方約190公里海域，艦載機在兩天內的起降次數累積約100次。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

Q3經濟萎縮、實質薪資負成長 日相高市振興遇難題

清泉崗機場IDF戰機降落後驚見跑道有麻布袋 軍方已清除調查

日方指稱 共軍航艦在日本附近展開密集空中行動

日本爆紅番薯瘦身法！低GI三餐菜單，營養師認證越吃越瘦

相關新聞

中國兩度雷達照射日本戰機是試探底線的戰略挑釁？

日本防衛省7日上午宣布，一架從中國航空母艦遼寧號起飛的殲-15戰機，兩度使用雷達照射日本航空自衛隊的F-15戰機，就算沒有造成日方的損失，挑釁意味相當濃。

共機雷達照射日戰機 日相高市抗議

日本七日指控中共解放軍殲—十五戰機六日在沖繩本島東南方公海上空，兩度以雷達照射執行防空識別任務的航空自衛隊Ｆ—十五戰機。...

日本反擊中國指控！ 官房長官：陸稱自衛隊F-15阻礙共軍「不屬實」

日本政府8日強烈反駁中國對日前雷達照射事件的說法，官房長官木原稔表示，自衛隊F-15戰機始終在安全距離執行任務，指中國主...

日本人談台灣有事！過半挺高市「反感陸大驚小怪」

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」國會答詢，引發中國強烈不滿並陸續採取經濟施壓，高市民調卻不降反升，過半受訪者認為她的說法...

中日戰機事件…專家：共機挑釁 恐洩情報

中共航空母艦遼寧號在太平洋進行操演，日本防衛大臣小泉進次郎指控，遼寧號艦上的殲─十五戰機，曾以雷達照射日本自衛隊的Ｆ—十...

戰機事件…日召中國大使抗議 北京稱被「倒打一耙」

日本外務省說，外務事務次官船越健裕七日在外務省召見中國駐日大使吳江浩，就中共軍機以雷達照射日本自衛隊戰機一事表達抗議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。