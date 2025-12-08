高市內閣支持率微跌 55%認「台灣有事」答詢沒問題

快訊

中央社／ 東京8日專電

日本新聞網（JNN）最新民調顯示，高市早苗內閣支持率較上個月下降6.2個百分點，來到75.8%，「不支持」上升6.4個百分點，來到20.7%。另一方面，對於引發日中關係緊張的高市早苗「台灣有事」國會答詢，55%日本民眾認為沒有問題，高於認為有問題的27%。

為了避免網路調查對象集中於網路族群，使結果出現偏差，日本新聞網在12月6日、7日以電腦隨機組合數字方式，由調查員親自訪問，針對全日本18歲以上男女2850人進行市話與手機民調，其中有效回答1021人，占35.8%。

在高市內閣的支持度方面，回答「支持」的比上月調查下降6.2個百分點，來到75.8%；另一方面，回答「不支持」的上升6.4個百分點，來到20.7%。

對於高市先前在國會答詢中表示，「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，民調顯示，55%受訪者認為「沒有問題」，高於「有問題」的27%。

至於是否對於未來的日中關係感到不安，有51%感到不安（包括「非常不安」與「有點不安」）、46%不感到不安（「不太感覺不安」與「完全不感到不安」）。

對於日本政府上月內閣會議通過，對應物價高漲的追加預算案，38%給予正面評價，49%不予評價。

關於自民黨與日本維新會提出的眾院席次消減法案，規定「如果1年內沒辦法達成朝野共識，就自動消減單一選區25席、比例代表20席」，59%民眾贊成、25%反對。

至於解散眾議院舉行大選的時機，有54%受訪者認為「沒有急著解散的必要」。

政黨支持率方面，自民黨29.5%，較前月上升0.6個百分點；日本維新會5.0%（上升1.1個百分點）、立憲民主黨6.3%（上升0.8個百分點）、國民民主黨4.1%（上升0.5個百分點）、參政黨4.3%（下降0.4個百分點）。

