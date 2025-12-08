快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

科技殺人！高雄槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

日本反擊中國指控！ 官房長官：陸稱自衛隊F-15阻礙共軍「不屬實」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本官房長官木原稔8日強烈反駁中國對日前雷達照射事件的說法，指中國主張自衛隊F-15戰機「嚴重阻礙」解放軍戰機飛行「並不屬實」。法新社
日本官房長官木原稔8日強烈反駁中國對日前雷達照射事件的說法，指中國主張自衛隊F-15戰機「嚴重阻礙」解放軍戰機飛行「並不屬實」。法新社

日本政府8日強烈反駁中國對日前雷達照射事件的說法，官房長官木原稔表示，自衛隊F-15戰機始終在安全距離執行任務，指中國主張自衛隊機組「嚴重阻礙」解放軍戰機飛行「並不屬實」。

富士新聞網報導，木原重申，中國軍機對自衛隊進行雷達照射已是「超出安全飛行所需範圍的極度危險行為」，日方已向北京提出強烈抗議，嚴正要求防止再度發。木原強調，日本將持續注視中國軍方在日本周邊海空域的動向，確保警戒監視的萬全態勢。

木原同時評價美國新版國家安全戰略，時事通信社報導，木原表示，美方戰略文件納入印太參與、強化對台海危機的嚇阻姿態，「清楚展現川普政府追求的安保政策方向」。

對於戰略中提及日方須提高防衛能力，木原重申日本的防衛力整備將依自主判斷推進，「重點不在金額，而在內容」。指日方將深化日美同盟的嚇阻與應對能力，持續推動更廣泛的安全合作。

有關讀賣新聞日前報導中國對日企稀土出口管制出現異常延遲，木原8日予以否認，稱截至目前，中國對日本「出口管制措施並未出現特別變化」。

他補充，中國原本就有稀土出口審查制度，不是新增加的限制。但全球供應鏈已受到影響，「日本會一邊密切觀察情勢，一邊和其他國家合作，準備採取必要因應措施」。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

日方指稱 共軍航艦在日本附近展開密集空中行動

日機遭陸火控雷達鎖定挑動動武神經 兩國軍工股應聲大漲

日本爆紅番薯瘦身法！低GI三餐菜單，營養師認證越吃越瘦

陸專家：日軍機擅闖共軍訓練海空域 可被視為訓練靶標

相關新聞

中國兩度雷達照射日本戰機是試探底線的戰略挑釁？

日本防衛省7日上午宣布，一架從中國航空母艦遼寧號起飛的殲-15戰機，兩度使用雷達照射日本航空自衛隊的F-15戰機，就算沒有造成日方的損失，挑釁意味相當濃。

共機雷達照射日戰機 日相高市抗議

日本七日指控中共解放軍殲—十五戰機六日在沖繩本島東南方公海上空，兩度以雷達照射執行防空識別任務的航空自衛隊Ｆ—十五戰機。...

日本反擊中國指控！ 官房長官：陸稱自衛隊F-15阻礙共軍「不屬實」

日本政府8日強烈反駁中國對日前雷達照射事件的說法，官房長官木原稔表示，自衛隊F-15戰機始終在安全距離執行任務，指中國主...

日本人談台灣有事！過半挺高市「反感陸大驚小怪」

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」國會答詢，引發中國強烈不滿並陸續採取經濟施壓，高市民調卻不降反升，過半受訪者認為她的說法...

中日戰機事件…專家：共機挑釁 恐洩情報

中共航空母艦遼寧號在太平洋進行操演，日本防衛大臣小泉進次郎指控，遼寧號艦上的殲─十五戰機，曾以雷達照射日本自衛隊的Ｆ—十...

戰機事件…日召中國大使抗議 北京稱被「倒打一耙」

日本外務省說，外務事務次官船越健裕七日在外務省召見中國駐日大使吳江浩，就中共軍機以雷達照射日本自衛隊戰機一事表達抗議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。