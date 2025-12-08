日本反擊中國指控！ 官房長官：陸稱自衛隊F-15阻礙共軍「不屬實」
日本政府8日強烈反駁中國對日前雷達照射事件的說法，官房長官木原稔表示，自衛隊F-15戰機始終在安全距離執行任務，指中國主張自衛隊機組「嚴重阻礙」解放軍戰機飛行「並不屬實」。
富士新聞網報導，木原重申，中國軍機對自衛隊進行雷達照射已是「超出安全飛行所需範圍的極度危險行為」，日方已向北京提出強烈抗議，嚴正要求防止再度發。木原強調，日本將持續注視中國軍方在日本周邊海空域的動向，確保警戒監視的萬全態勢。
木原同時評價美國新版國家安全戰略，時事通信社報導，木原表示，美方戰略文件納入印太參與、強化對台海危機的嚇阻姿態，「清楚展現川普政府追求的安保政策方向」。
對於戰略中提及日方須提高防衛能力，木原重申日本的防衛力整備將依自主判斷推進，「重點不在金額，而在內容」。指日方將深化日美同盟的嚇阻與應對能力，持續推動更廣泛的安全合作。
有關讀賣新聞日前報導中國對日企稀土出口管制出現異常延遲，木原8日予以否認，稱截至目前，中國對日本「出口管制措施並未出現特別變化」。
他補充，中國原本就有稀土出口審查制度，不是新增加的限制。但全球供應鏈已受到影響，「日本會一邊密切觀察情勢，一邊和其他國家合作，準備採取必要因應措施」。
