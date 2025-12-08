快訊

日方指稱 共軍航艦在日本附近展開密集空中行動

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
日本自衛隊稱，一支靠近日本航行的中共航空母艦打擊群周日在沖繩群島以東的太平洋海域，持續展開密集的空中行動。（路透）
日本自衛隊8日稱，一支靠近日本航行的中國大陸航空母艦打擊群周日在沖繩群島以東的太平洋海域，持續展開密集的空中行動。

據路透報導，共軍此次海軍演習正值日中關係日趨緊張之際，並引發一連串抗議。東京方面星期天指責北京行為危險。日本稱中國遼寧號航艦上的戰機以雷達照射了緊急升空、跟蹤其動向的日本戰機。

路透分析，雷達照射是軍機可採取的最具威脅性的行為之一，意味著潛在攻擊，迫使被鎖定的飛機採取規避動作。

日本自衛隊稱，遼寧號上的艦載機在周末進行了約100次起降。

日本官房長官木原稔周一在例行記者會上表示，日本將「冷靜而堅定地作出回應，並繼續監視中國軍隊在我國周邊海域的動向」。

據大陸駐日本大使館官網消息，北京駐日本大使吳江浩已就日本自衛隊飛機滋擾中國海軍航艦編隊訓練向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

吳江浩說，日本不顧中國迄今反覆警示提醒，執意派自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中國正常訓練，嚴重危及飛行安全。

吳江浩指出，日本還倒打一耙，對外發布與事實完全不符的信息，炒作誤導輿論，有關做法極其不負責任。中國嚴肅要求日本停止汙衊抹黑，嚴格約束一線行動，防止類似事件再次發生。

