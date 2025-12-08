陸專家：日軍機擅闖共軍訓練海空域 可被視為訓練靶標

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
日本指控，6日在沖繩本島東南方向的公海上空，從共軍航空母艦遼寧艦上起飛的殲-15戰機向日本航空自衛隊F-15戰機進行了兩次雷達照射。圖為2024年10月下旬，遼寧艦編隊開展遠海實戰化訓練的資料照。（中新社）
針對日本防衛省指控，6日在沖繩本島東南方向的公海上空，共軍殲-15戰機向日本航空自衛隊F-15戰機進行兩次雷達照射。大陸軍事專家張軍社表示，是日方軍機擅自闖入解放軍訓練區域。張軍社並稱，擅自闖入相關實彈訓練海空域的一方可被視為訓練靶標，其後果和責任均由自身承擔，「這是國際通行的準則。」

在接受官媒《環球時報》採訪時，張軍社分三方面解釋遼寧艦航艦編隊的行動是「正大光明，經得起事實檢驗」，日本防衛省的指責則明顯是譁眾取寵。

第一，中國海軍航艦訓練區域在宮古海峽以東的公海海域。宮古海峽作為國際航行通道，各國艦船和飛機依法享有航行與飛越自由，中國海軍在宮古海峽以東公海海域開展演練完全正當合法；

第二，中國軍隊已從公開的16頻道對外界發布演訓信息，就訓練空域作出通報，這是國際慣例，各國船舶、飛機尤其軍艦、軍機更會第一時間接收到。日本軍機明知故犯，蓄意對中方艦機實施抵近偵察騷擾，無視雙方艦機安全；

第三， 「既然遼寧艦航母編隊是在開展訓練，艦載戰鬥機打開雷達本就是規範動作，這也能成為指責的理由嗎？難道日本患了『被害妄想症』：在日軍機擅闖中國事先公布的訓練區域時，中國戰機反而應該關閉雷達？」

張軍社稱，中國海軍艦載戰鬥機（包括殲-15等）在開展防空、制海等科目演練時，打開雷達對模擬目標進行瞄準訓練，是各國海空軍通行的訓練方式，屬於規範動作，也符合正常防禦需求。擅自闖入相關實彈訓練海空域的一方可被視為訓練靶標，其後果和責任均由自身承擔，「這是國際通行的準則。」

張軍社表示，日本一邊蓄意挑釁騷擾，一邊又扮演受害者進行炒作，本質上是其「賊喊捉賊」的一貫伎倆。公開報導顯示，今年6月共軍山東艦訓練期間，日本也曾派出艦機近距離干擾騷擾殲-15戰鬥機活動。

張軍社指出，日本將「外部威脅」作為藉口，為其軍事擴張製造時段，尤其是要在日本首相高市早苗發表涉台言論之際，通過製造「中國威脅論」，扭轉國際社會對日本軍國主義的警惕，暴露了日本的險惡用心和不軌之舉。

張軍社強調，中國海軍戰鬥機在公海訓練時，若遭遇不明國籍戰鬥機逼近並闖入訓練區域，必然會提升警戒等級，使用雷達對闖入的不明目標進行鎖定雷達照射，這既是為應對可能的攻擊做好反擊準備，也是符合國際法和作戰規範的防禦性程序。

