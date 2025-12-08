日本人談台灣有事！過半挺高市「反感陸大驚小怪」

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗11月25日與美國總統川普通話後舉行記者會。路透
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」國會答詢，引發中國強烈不滿並陸續採取經濟施壓，高市民調卻不降反升，過半受訪者認為她的說法「沒問題」，不少人批評中國「大驚小怪」，認為中國駐大阪總領事的斬首威脅才真正令人反感。值得注意的是，即使是認為高市發言「有問題」的人，也不太否定「台灣有事可能構成存立（亡）危機事態」。

每日新聞報導，高市內閣支持度自10月起連續兩個月維持在65%以上。根據每日新聞11月民調，認為高市對「台灣有事」的說法，回答「不覺得有問題」過半達到50%，大幅超過「有問題」的25%。

從不同年齡族群來看，所有年齡層皆是「不覺得有問題」大於「有問題」。不過每日新聞觀察到，隨著年齡族群往上，「有問題」者的比例逐漸增加，70歲以上正反意見幾乎各半。

每日新聞詢問為何支持高市的發言，請受訪者自由回答。有人指她的說法「本就該如此」、「只是明確表達日本立場」，批評中國單方面大驚小怪、反應過度。也有人說，這是事實，該以堅定態度回應、以前把存立危機事態講得模糊才不正常，視高市發言為不畏中國的強勢態度。

還有民眾提到，中國駐大阪總領事薛劍在社群威脅斬首更令人反感，表示總領事的發言才更惡劣、真正越界的是中國。報導提到，這凸顯中方的強烈反應在部分日本民眾間引發反感，反而拉抬高市支持度。

也有受訪者把矛頭指向當時提問若台灣發生緊急狀況的立憲民主黨議員岡田克也，認為高市沒問題，問題在岡田、是立憲民主黨誘導式提問。

認為高市發言有問題的受訪者，批評高市的發言過於輕率，認為不必說得那麼明白，只會刺激中國，得不償失。有人要求撤回或道歉。另有民眾憂心日中關係緊張將衝擊觀光與經濟，強調若交流受阻，後果不小。

值得注意的是，即使是認為高市發言「有問題」的人，也不太否定「台灣有事可能構成存立危機事態」這個判斷。

有人說，中國的反應完全在預料之內，台灣有事時日本與美國必須共同守住台灣，也有人認為台灣有事，日本必被捲入。部分受訪者進一步提到海上運輸線風險，表示台海動盪會威脅日本重要的海上運輸線、令國家陷入困境，若中國封鎖航道、阻斷進出口，這確實就是存立危機。

