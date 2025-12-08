快訊

男到女研究生家幫打蟑螂卻因「1舉動」挨告判賠 律師：侵害隱私權

講座亂象／學生滑手機、學校不用心 名師拒絕校園演講

蔡英文籲強力肅貪綠能弊案 不能容忍不法牟利

解放軍報：日本若破壞戰後國際秩序將「自取滅亡」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
在近期中日關係惡化後，解放軍報即接連不斷對日本發出各種警告。（美聯社）
在近期中日關係惡化後，解放軍報即接連不斷對日本發出各種警告。（美聯社）

在中日爆發軍機「雷達照射」事件後，中共中央軍委機關報《解放軍報》8日再度發表題為「日本開歷史倒車必遭反噬」的評論文章指，日本近期種種危險行徑，無一不與「和平憲法」背道而馳，不僅嚴重衝擊中日關係，破壞戰後國際秩序，更對亞洲乃至世界和平穩定構成嚴重威脅。文章稱，「這種開歷史倒車的挑釁行徑，終將反噬自身」。

文章稱，1972年中日邦交正常化之際，日本即已宣布承認一個中國原則。但日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的論調，表明日本在台灣問題上的立場出現嚴重倒退，嚴重損害中日關係政治基礎。解放軍報強調，在事關國家主權和領土完整的問題上，「任何人妄想挑戰中國人民底線，必將遭到中方的迎頭痛擊！」

在國際秩序上，解放軍報稱，《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等國際法律文件明確禁止日本重新武裝，這些都是日本必須承擔的國際法義務。台灣回歸中國，是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。但迄今高市早苗對這一系列具充分國際法效力的文件避而不談，唯獨突出非法無效的「舊金山和約」，妄圖煽炒「台灣地位未定論」。

解放軍報指，日本無視聯合國權威，公然挑戰戰後國際秩序和國際法基本準則，必將遭到國際社會的強烈反對與堅抉遏阻。

在和平發展道路上，解放軍報表示，戰後日本之所以能實現經濟復甦與繁榮，根本在於其選擇了和平發展之路，並向世界作出「永不再戰」的承諾。然而，日本右翼勢力處心積慮地架空「和平憲法」，突破「專守防衛」原則，加速邁向「能戰之國」。包括中國在內的亞洲乃至世界人民，「絕不允許日本軍國主義幽靈再次為禍人間！」

解放軍報最後警告，「警鐘已經敲響，悲劇不能重演。如果日本執意要開歷史倒車，背棄和平發展的承諾，重走軍國主義侵略擴張的邪路，破壞戰後國際秩序，最終只能是自取滅亡。」

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

高市涉台言論僵局滿月…大陸反制日本 打出稀土牌

牆外文摘／戳破習近平的泡泡？從高市早苗「台灣有事」論看北京對台策略

日本自衛隊機「2度遭大陸戰機雷達照射」 高市：極令人遺憾

無視北京「自肅令」！日本鎌倉、箱根陸客人潮不滅 業者曝：自由行沒在怕

相關新聞

共機雷達照射日戰機 日相高市抗議

日本七日指控中共解放軍殲—十五戰機六日在沖繩本島東南方公海上空，兩度以雷達照射執行防空識別任務的航空自衛隊Ｆ—十五戰機。...

日本人談台灣有事！過半挺高市「反感陸大驚小怪」

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」國會答詢，引發中國強烈不滿並陸續採取經濟施壓，高市民調卻不降反升，過半受訪者認為她的說法...

中日戰機事件…專家：共機挑釁 恐洩情報

中共航空母艦遼寧號在太平洋進行操演，日本防衛大臣小泉進次郎指控，遼寧號艦上的殲─十五戰機，曾以雷達照射日本自衛隊的Ｆ—十...

戰機事件…日召中國大使抗議 北京稱被「倒打一耙」

日本外務省說，外務事務次官船越健裕七日在外務省召見中國駐日大使吳江浩，就中共軍機以雷達照射日本自衛隊戰機一事表達抗議。

新聞眼／賴總統「草螟仔弄雞公」 無助區域降溫

有人形容日相高市早苗，「凡中國大陸的紅線必踩」。出任日本首相十天後，十月三十一日藉出席南韓ＡＰＥＣ峰會之機，高市首度與大...

解放軍報：日本若破壞戰後國際秩序將「自取滅亡」

在中日爆發軍機「雷達照射」事件後，中共中央軍委機關報《解放軍報》8日再度發表題為「日本開歷史倒車必遭反噬」的評論文章指，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。