解放軍報：日本若破壞戰後國際秩序將「自取滅亡」

在中日爆發軍機「雷達照射」事件後，中共中央軍委機關報《解放軍報》8日再度發表題為「日本開歷史倒車必遭反噬」的評論文章指，日本近期種種危險行徑，無一不與「和平憲法」背道而馳，不僅嚴重衝擊中日關係，破壞戰後國際秩序，更對亞洲乃至世界和平穩定構成嚴重威脅。文章稱，「這種開歷史倒車的挑釁行徑，終將反噬自身」。

文章稱，1972年中日邦交正常化之際，日本即已宣布承認一個中國原則。但日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的論調，表明日本在台灣問題上的立場出現嚴重倒退，嚴重損害中日關係政治基礎。解放軍報強調，在事關國家主權和領土完整的問題上，「任何人妄想挑戰中國人民底線，必將遭到中方的迎頭痛擊！」

在國際秩序上，解放軍報稱，《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等國際法律文件明確禁止日本重新武裝，這些都是日本必須承擔的國際法義務。台灣回歸中國，是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。但迄今高市早苗對這一系列具充分國際法效力的文件避而不談，唯獨突出非法無效的「舊金山和約」，妄圖煽炒「台灣地位未定論」。

解放軍報指，日本無視聯合國權威，公然挑戰戰後國際秩序和國際法基本準則，必將遭到國際社會的強烈反對與堅抉遏阻。

在和平發展道路上，解放軍報表示，戰後日本之所以能實現經濟復甦與繁榮，根本在於其選擇了和平發展之路，並向世界作出「永不再戰」的承諾。然而，日本右翼勢力處心積慮地架空「和平憲法」，突破「專守防衛」原則，加速邁向「能戰之國」。包括中國在內的亞洲乃至世界人民，「絕不允許日本軍國主義幽靈再次為禍人間！」

解放軍報最後警告，「警鐘已經敲響，悲劇不能重演。如果日本執意要開歷史倒車，背棄和平發展的承諾，重走軍國主義侵略擴張的邪路，破壞戰後國際秩序，最終只能是自取滅亡。」